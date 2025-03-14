Стефанішина відреагувала на слова Рютте щодо членства України в НАТО

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської інтеграції - Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина відреагувала на заяву генсека НАТО Марка Рютте, який нібито підтвердив, що питання про вступ України до Альянсу більше не розглядається. Вона нагадала, що рішення щодо членства приймається усіма членами НАТО, пише УНН з посиланням на Міністерство юстиції.

Рішення щодо членства України в НАТО ухвалюють союзники. Це рішення буде результатом консенсусу союзників з розумінням внеску та ролі України у безпеку Європи - заявила Стефанішина.

Вона додала, що Україна де-факто вже є частиною трансатлантичного безпекового простору. За її словами, наша держава ніколи не стане "буферною зоною" чи колонією росії.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на тезу про те, що президент США Дональд Трамп відкинув можливість приєднання України до НАТО стриманим "угу". Окрім того, Рютте заявив, що відносини з росією врешті повинні бути нормалізовані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США обговорювали з Україною територіальні поступки, в тому числі, які території залишаться під контролем України, а які ні, зокрема і питання Запорізької АЕС.