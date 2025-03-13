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Не думаю, що це станеться: Трамп про можливий напад росії на союзників США

Київ • УНН

 • 17789 перегляди

Президент США Дональд Трамп запевнив, що росія не буде нападати на інших союзників Америки. Також він зазначив, що США обговорювали з Україною питання територіальних поступок.

Не думаю, що це станеться: Трамп про можливий напад росії на союзників США

Президент США Дональд Трамп не вважає, що росія нападатиме на інших союзників США. Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті з Генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Ні, я не думаю, що росія нападатиме на інших союзників. Ми подбаємо про те, щоб цього не сталося 

- сказав Трамп.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що США обговорювали з Україною територіальні поступки, в тому числі, які території залишаться під контролем України, а які ні, зокрема і питання Запорізької АЕС.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф веде серйозні дискусії в росії. Про це заявив Трамп та додав, що сподівається, що росія вчинить правильно щодо припинення вогню.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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