Не думаю, що це станеться: Трамп про можливий напад росії на союзників США

Президент США Дональд Трамп не вважає, що росія нападатиме на інших союзників США. Про це він сказав під час зустрічі в Овальному кабінеті з Генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Ні, я не думаю, що росія нападатиме на інших союзників. Ми подбаємо про те, щоб цього не сталося - сказав Трамп.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що США обговорювали з Україною територіальні поступки, в тому числі, які території залишаться під контролем України, а які ні, зокрема і питання Запорізької АЕС.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф веде серйозні дискусії в росії. Про це заявив Трамп та додав, що сподівається, що росія вчинить правильно щодо припинення вогню.