Не думаю, что это произойдет: Трамп о возможном нападении россии на союзников США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заверил, что россия не будет нападать на других союзников Америки. Также он отметил, что США обсуждали с Украиной вопрос территориальных уступок.
Президент США Дональд Трамп не считает, что россия будет нападать на других союзников США. Об этом он сказал во время встречи в Овальном кабинете с Генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.
Нет, я не думаю, что россия будет нападать на других союзников. Мы позаботимся о том, чтобы этого не произошло
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Президент США Дональд Трамп заявил, что США обсуждали с Украиной территориальные уступки, в том числе, какие территории останутся под контролем Украины, а какие нет, в частности и вопрос Запорожской АЭС.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф ведет серьезные дискуссии в россии. Об этом заявил Трамп и добавил, что надеется, что россия поступит правильно относительно прекращения огня.