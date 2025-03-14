Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16709 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31210 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66076 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215489 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123672 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392582 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311440 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213931 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244309 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255168 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23662 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46414 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133081 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15652 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15003 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133095 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215489 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392582 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254815 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311440 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3550 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15013 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46426 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72272 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57342 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 42487 просмотра

Ольга Стефанишина напомнила, что решение о членстве Украины в НАТО принимается всеми членами Альянса. Украина уже является частью пространства безопасности.

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отреагировала на заявление генсека НАТО Марка Рютте, который якобы подтвердил, что вопрос о вступлении Украины в Альянс больше не рассматривается. Она напомнила, что решение о членстве принимается всеми членами НАТО, пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции.

Решение о членстве Украины в НАТО принимают союзники. Это решение будет результатом консенсуса союзников с пониманием вклада и роли Украины в безопасность Европы 

- заявила Стефанишина.

Она добавила, что Украина де-факто уже является частью трансатлантического пространства безопасности. По ее словам, наше государство никогда не станет "буферной зоной" или колонией россии.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на тезис о том, что президент США Дональд Трамп отверг возможность присоединения Украины к НАТО сдержанным "угу". Кроме того, Рютте заявил, что отношения с россией в конце концов должны быть нормализованы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США обсуждали с Украиной территориальные уступки, в том числе, какие территории останутся под контролем Украины, а какие нет, в частности и вопрос Запорожской АЭС.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Марк Рютте
NATO
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Европа
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77