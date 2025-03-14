Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Ольга Стефанишина напомнила, что решение о членстве Украины в НАТО принимается всеми членами Альянса. Украина уже является частью пространства безопасности.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отреагировала на заявление генсека НАТО Марка Рютте, который якобы подтвердил, что вопрос о вступлении Украины в Альянс больше не рассматривается. Она напомнила, что решение о членстве принимается всеми членами НАТО, пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции. Решение о членстве Украины в НАТО принимают союзники. Это решение будет результатом консенсуса союзников с пониманием вклада и роли Украины в безопасность Европы - заявила Стефанишина. Она добавила, что Украина де-факто уже является частью трансатлантического пространства безопасности. По ее словам, наше государство никогда не станет "буферной зоной" или колонией россии. Дополнение Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на тезис о том, что президент США Дональд Трамп отверг возможность присоединения Украины к НАТО сдержанным "угу". Кроме того, Рютте заявил, что отношения с россией в конце концов должны быть нормализованы. Президент США Дональд Трамп заявил, что США обсуждали с Украиной территориальные уступки, в том числе, какие территории останутся под контролем Украины, а какие нет, в частности и вопрос Запорожской АЭС.