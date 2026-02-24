$43.300.02
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 5922 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 10558 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 11922 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 11982 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 19938 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13041 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 31398 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 21142 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 19085 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Стефанчук припускає, що результати напрацювань щодо законопроєкту про повоєнні вибори невдовзі представлять у ВР

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про швидку презентацію законопроєкту про повоєнні вибори. Документ розробляється з урахуванням безпеки та демократичних стандартів.

Стефанчук припускає, що результати напрацювань щодо законопроєкту про повоєнні вибори невдовзі представлять у ВР

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук припускає, що законопроєкт про повоєнні вибори представлять у парламенті найближчим часом, передає УНН

Вони (вибори - ред.) повинні бути демократичні, але вони повинні бути безпечні. Тому що без цих двох показників говорити про вибори неможливо. Україна - не росія, і нам не треба вибори такі, як проводяться в російській федерації. Для нас дуже важливо зробити все, щоб ці вибори були визнані всіма нашими зарубіжними партнерами як такі, які проведені відповідно до найвищих стандартів демократії, але із безпекою тих, хто бере участь 

- сказав Стефанчук. 

За його словами, є ціла низка питань, які необхідно вирішити, зокрема - це безпека громадян України, які будуть брати участь у цих виборах, а також питання залучення іноземних спостерігачів. 

У нас створена група, яка напрацьовує законодавство про так звані повоєнні вибори, і я думаю, що найбільшим часом ми представимо результати цього проєкту закону, тому що над ним працюють не тільки депутати. Ми зробили максимально великий і широкий майданчик для обговорення всіх питань, залучивши туди максимально громадськість, фахових експертів, представників центральної виборчої комісії з тим, щоб вибори, які неодмінно в Україні відбуваються, відповідали всім стандартам 

- додав Стефанчук. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його участь у виборах залежить у тому числі від ситуації в країні.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Володимир Зеленський
Україна