Стефанчук припускає, що результати напрацювань щодо законопроєкту про повоєнні вибори невдовзі представлять у ВР
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про швидку презентацію законопроєкту про повоєнні вибори. Документ розробляється з урахуванням безпеки та демократичних стандартів.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук припускає, що законопроєкт про повоєнні вибори представлять у парламенті найближчим часом, передає УНН.
Вони (вибори - ред.) повинні бути демократичні, але вони повинні бути безпечні. Тому що без цих двох показників говорити про вибори неможливо. Україна - не росія, і нам не треба вибори такі, як проводяться в російській федерації. Для нас дуже важливо зробити все, щоб ці вибори були визнані всіма нашими зарубіжними партнерами як такі, які проведені відповідно до найвищих стандартів демократії, але із безпекою тих, хто бере участь
За його словами, є ціла низка питань, які необхідно вирішити, зокрема - це безпека громадян України, які будуть брати участь у цих виборах, а також питання залучення іноземних спостерігачів.
У нас створена група, яка напрацьовує законодавство про так звані повоєнні вибори, і я думаю, що найбільшим часом ми представимо результати цього проєкту закону, тому що над ним працюють не тільки депутати. Ми зробили максимально великий і широкий майданчик для обговорення всіх питань, залучивши туди максимально громадськість, фахових експертів, представників центральної виборчої комісії з тим, щоб вибори, які неодмінно в Україні відбуваються, відповідали всім стандартам
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його участь у виборах залежить у тому числі від ситуації в країні.