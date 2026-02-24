Стефанчук припускає, що результати напрацювань щодо законопроєкту про повоєнні вибори невдовзі представлять у ВР

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук припускає, що законопроєкт про повоєнні вибори представлять у парламенті найближчим часом, передає УНН.

Вони (вибори - ред.) повинні бути демократичні, але вони повинні бути безпечні. Тому що без цих двох показників говорити про вибори неможливо. Україна - не росія, і нам не треба вибори такі, як проводяться в російській федерації. Для нас дуже важливо зробити все, щоб ці вибори були визнані всіма нашими зарубіжними партнерами як такі, які проведені відповідно до найвищих стандартів демократії, але із безпекою тих, хто бере участь