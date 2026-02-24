Стефанчук предполагает, что результаты наработок по законопроекту о послевоенных выборах вскоре представят в ВР
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о скорой презентации законопроекта о послевоенных выборах. Документ разрабатывается с учетом безопасности и демократических стандартов.
Они (выборы - ред.) должны быть демократичными, но они должны быть безопасными. Потому что без этих двух показателей говорить о выборах невозможно. Украина - не россия, и нам не нужны выборы такие, как проводятся в российской федерации. Для нас очень важно сделать все, чтобы эти выборы были признаны всеми нашими зарубежными партнерами как такие, которые проведены в соответствии с самыми высокими стандартами демократии, но с безопасностью тех, кто принимает участие
По его словам, есть целый ряд вопросов, которые необходимо решить, в частности - это безопасность граждан Украины, которые будут принимать участие в этих выборах, а также вопрос привлечения иностранных наблюдателей.
У нас создана группа, которая нарабатывает законодательство о так называемых послевоенных выборах, и я думаю, что в ближайшее время мы представим результаты этого проекта закона, потому что над ним работают не только депутаты. Мы сделали максимально большую и широкую площадку для обсуждения всех вопросов, привлекая туда максимально общественность, профессиональных экспертов, представителей центральной избирательной комиссии с тем, чтобы выборы, которые непременно в Украине состоятся, соответствовали всем стандартам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в выборах зависит в том числе от ситуации в стране.