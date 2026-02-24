$43.300.02
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 2506 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 6730 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 10962 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12238 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12211 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 20325 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13131 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 31702 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 21191 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
Стефанчук предполагает, что результаты наработок по законопроекту о послевоенных выборах вскоре представят в ВР

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о скорой презентации законопроекта о послевоенных выборах. Документ разрабатывается с учетом безопасности и демократических стандартов.

Стефанчук предполагает, что результаты наработок по законопроекту о послевоенных выборах вскоре представят в ВР

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук предполагает, что законопроект о послевоенных выборах будет представлен в парламенте в ближайшее время, передает УНН

Они (выборы - ред.) должны быть демократичными, но они должны быть безопасными. Потому что без этих двух показателей говорить о выборах невозможно. Украина - не россия, и нам не нужны выборы такие, как проводятся в российской федерации. Для нас очень важно сделать все, чтобы эти выборы были признаны всеми нашими зарубежными партнерами как такие, которые проведены в соответствии с самыми высокими стандартами демократии, но с безопасностью тех, кто принимает участие 

- сказал Стефанчук. 

По его словам, есть целый ряд вопросов, которые необходимо решить, в частности - это безопасность граждан Украины, которые будут принимать участие в этих выборах, а также вопрос привлечения иностранных наблюдателей. 

У нас создана группа, которая нарабатывает законодательство о так называемых послевоенных выборах, и я думаю, что в ближайшее время мы представим результаты этого проекта закона, потому что над ним работают не только депутаты. Мы сделали максимально большую и широкую площадку для обсуждения всех вопросов, привлекая туда максимально общественность, профессиональных экспертов, представителей центральной избирательной комиссии с тем, чтобы выборы, которые непременно в Украине состоятся, соответствовали всем стандартам 

- добавил Стефанчук. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в выборах зависит в том числе от ситуации в стране.

Павел Башинский

Украина