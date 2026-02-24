Стефанчук предполагает, что результаты наработок по законопроекту о послевоенных выборах вскоре представят в ВР

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук предполагает, что законопроект о послевоенных выборах будет представлен в парламенте в ближайшее время, передает УНН.

Они (выборы - ред.) должны быть демократичными, но они должны быть безопасными. Потому что без этих двух показателей говорить о выборах невозможно. Украина - не россия, и нам не нужны выборы такие, как проводятся в российской федерации. Для нас очень важно сделать все, чтобы эти выборы были признаны всеми нашими зарубежными партнерами как такие, которые проведены в соответствии с самыми высокими стандартами демократии, но с безопасностью тех, кто принимает участие