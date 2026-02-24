Зеленський про участь у виборах: питання в тому, коли це буде
Київ • УНН
Президент Зеленський готовий провести вибори в Україні, якщо буде забезпечено безпеку та припинення вогню. Він також зазначив, що його участь у виборах залежить від ситуації в країні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його участь у виборах залежить у тому числі від ситуації в країні, про що сказав в інтерв'ю ARD, пише УНН.
Деталі
"Усім, хто порушує тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий прямо зараз. Забезпечте нам безпеку. Допоможіть нам із безпекою для проведення виборів. Забезпечте нам припинення вогню на цей час. От і все", - сказав Зеленський.
На запитання, чи буде він балотуватися на виборах, Зеленський вказав: "Я не знаю. Питання в тому, коли це буде? У якій ситуації? У якій ситуації буде країна?".
Якщо це війна, "тоді так, але якщо це мир, то це непевно. Це не так і не так. Це непевно", додав Зеленський.
Зеленський ще не вирішив, чи буде він балотуватися на майбутніх виборах20.02.26, 23:10 • 4647 переглядiв