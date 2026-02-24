Зеленський про участь у виборах: питання в тому, коли це буде

$43.300.02
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 17550 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 16221 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 15775 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 16281 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 15649 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22079 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40408 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30793 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 30346 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп'янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідування 24 лютого, 02:58
Донька Гаріка Корогодського розповіла, чому пішла на військову службу 24 лютого, 04:30
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рф 07:05
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі Міноборони 09:17
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень 09:44
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 17539 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 41469 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 61334 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 64639 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 157537 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Франція
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом 12:26
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку 23 лютого, 21:02
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя 23 лютого, 20:42
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчя 23 лютого, 16:51
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття 23 лютого, 11:24
Техніка
Starlink
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Опалення

Зеленський про участь у виборах: питання в тому, коли це буде

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент Зеленський готовий провести вибори в Україні, якщо буде забезпечено безпеку та припинення вогню. Він також зазначив, що його участь у виборах залежить від ситуації в країні.

Зеленський про участь у виборах: питання в тому, коли це буде

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його участь у виборах залежить у тому числі від ситуації в країні, про що сказав в інтерв'ю ARD, пише УНН.

Деталі

"Усім, хто порушує тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий прямо зараз. Забезпечте нам безпеку. Допоможіть нам із безпекою для проведення виборів. Забезпечте нам припинення вогню на цей час. От і все", - сказав Зеленський.

На запитання, чи буде він балотуватися на виборах, Зеленський вказав: "Я не знаю. Питання в тому, коли це буде? У якій ситуації? У якій ситуації буде країна?".

Якщо це війна, "тоді так, але якщо це мир, то це непевно. Це не так і не так. Це непевно", додав Зеленський.

Зеленський ще не вирішив, чи буде він балотуватися на майбутніх виборах20.02.26, 23:10 • 4647 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
Війна в Україні
Володимир Зеленський