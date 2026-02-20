$43.270.03
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 5618 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 10046 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 15786 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 18410 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19395 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 22019 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 39360 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14589 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20799 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Зеленський ще не вирішив, чи буде він балотуватися на майбутніх виборах

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент Зеленський заявив, що вибори в Україні можливі лише за наявності гарантій безпеки від союзників. Він також зазначив, що ще не вирішив, чи балотуватиметься на майбутніх виборах.

Зеленський ще не вирішив, чи буде він балотуватися на майбутніх виборах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть відбутися лише за умови, що її союзники нададуть надійні гарантії безпеки, щоб запобігти атакам росії, однак ще не знає, чи буде він балотуватися. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю AFP, передає УНН.

Деталі 

Як заявив Зеленський, окрім вимоги територіальних поступок, США та росія тиснуть на Україну, щоб вона провела президентські вибори в рамках свого масштабного плану мирної угоди.

Будьмо відвертими – росіяни просто хочуть мене замінити. Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться її руйнівного впливу 

- сказав Зеленський. 

Президент також сказав, що ще не вирішив, чи балотуватиметься на майбутньому голосуванні.

Окрім того, він додав, що вибори в Україні можуть відбутися лише за умови, що її союзники нададуть надійні гарантії безпеки, щоб запобігти атакам росії.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості балотування на майбутніх виборах президента, але наголосив, що це залежатиме від народу.

