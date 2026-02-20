Зеленський ще не вирішив, чи буде він балотуватися на майбутніх виборах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть відбутися лише за умови, що її союзники нададуть надійні гарантії безпеки, щоб запобігти атакам росії, однак ще не знає, чи буде він балотуватися. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю AFP, передає УНН.

Деталі

Як заявив Зеленський, окрім вимоги територіальних поступок, США та росія тиснуть на Україну, щоб вона провела президентські вибори в рамках свого масштабного плану мирної угоди.

Будьмо відвертими – росіяни просто хочуть мене замінити. Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться її руйнівного впливу - сказав Зеленський.

Президент також сказав, що ще не вирішив, чи балотуватиметься на майбутньому голосуванні.

Окрім того, він додав, що вибори в Україні можуть відбутися лише за умови, що її союзники нададуть надійні гарантії безпеки, щоб запобігти атакам росії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості балотування на майбутніх виборах президента, але наголосив, що це залежатиме від народу.