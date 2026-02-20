Зеленский еще не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих выборах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине могут состояться только при условии, что ее союзники предоставят надежные гарантии безопасности, чтобы предотвратить атаки россии, однако еще не знает, будет ли он баллотироваться. Об этом Зеленский сказал в интервью AFP, передает УНН.

Как заявил Зеленский, помимо требования территориальных уступок, США и россия давят на Украину, чтобы она провела президентские выборы в рамках своего масштабного плана мирного соглашения.

Будем откровенны – россияне просто хотят меня заменить. Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся ее разрушительного влияния - сказал Зеленский.

Президент также сказал, что еще не решил, будет ли баллотироваться на предстоящем голосовании.

Кроме того, он добавил, что выборы в Украине могут состояться только при условии, что ее союзники предоставят надежные гарантии безопасности, чтобы предотвратить атаки россии.

