Зеленский еще не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих выборах

$43.270.03
50.920.34
ukenru
19:44 • 3872 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 6418 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
16:35 • 10369 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 16104 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 18671 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19493 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 22134 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 39637 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14620 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20818 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.1м/с
75%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 30543 просмотра
Смелянский высмеял Гончаренко из-за заявления в НАБУ и приклеил его фото на туалетный ёршикPhoto20 февраля, 12:35 • 10893 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 14417 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 20723 просмотра
Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа20 февраля, 15:31 • 8190 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 20816 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 30646 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 39639 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 61635 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 97787 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Крис Мартин
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Эстония
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20:02 • 1728 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей19:21 • 3046 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 14497 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 38494 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 41063 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Старлинк
FIFA (серия видеоигр)

Зеленский еще не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих выборах

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Президент Зеленский заявил, что выборы в Украине возможны только при наличии гарантий безопасности от союзников. Он также отметил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на предстоящих выборах.

Зеленский еще не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих выборах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине могут состояться только при условии, что ее союзники предоставят надежные гарантии безопасности, чтобы предотвратить атаки россии, однако еще не знает, будет ли он баллотироваться. Об этом Зеленский сказал в интервью AFP, передает УНН.

Детали 

Как заявил Зеленский, помимо требования территориальных уступок, США и россия давят на Украину, чтобы она провела президентские выборы в рамках своего масштабного плана мирного соглашения.

Будем откровенны – россияне просто хотят меня заменить. Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся ее разрушительного влияния 

- сказал Зеленский. 

Президент также сказал, что еще не решил, будет ли баллотироваться на предстоящем голосовании.

Кроме того, он добавил, что выборы в Украине могут состояться только при условии, что ее союзники предоставят надежные гарантии безопасности, чтобы предотвратить атаки россии.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности баллотирования на предстоящих выборах президента, но подчеркнул, что это будет зависеть от народа.

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина