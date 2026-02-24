Зеленский об участии в выборах: вопрос в том, когда это будет
Киев • УНН
Президент Зеленский готов провести выборы в Украине, если будет обеспечена безопасность и прекращение огня. Он также отметил, что его участие в выборах зависит от ситуации в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в выборах зависит в том числе от ситуации в стране, о чем сказал в интервью ARD, пишет УНН.
Детали
"Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: смотрите, я готов прямо сейчас. Обеспечьте нам безопасность. Помогите нам с безопасностью для проведения выборов. Обеспечьте нам прекращение огня на это время. Вот и все", - сказал Зеленский.
На вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах, Зеленский указал: "Я не знаю. Вопрос в том, когда это будет? В какой ситуации? В какой ситуации будет страна?".
Если это война, "тогда да, но если это мир, то это неопределенно. Это не так и не так. Это неопределенно", добавил Зеленский.
Зеленский еще не решил, будет ли он баллотироваться на предстоящих выборах20.02.26, 23:10 • 4647 просмотров