Стартували виплати за програмою "Зимова підтримка", їх вже отримали понад 1,9 млн українців – Свириденко
Київ • УНН
Українська прем'єрка Свириденко повідомила про старт виплат за програмою "Зимова підтримка". Понад 1,7 млн дорослих та 253 тис. дітей вже отримали по 1000 грн. Кошти можна витратити до кінця червня наступного року на комунальні послуги, ліки, продукти, книжки, благодійність або поштові послуги.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про початок виплат у межах державної програми "Зимова підтримка", що передбачає фінансову допомогу українцям на суму 1000 грн. Про це Свириденко написала у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.
Деталі
Понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка". Стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада. 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей
Отримані кошти можна витратити до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва (крім підакцизних), книжки, а також на благодійні внески або поштові послуги. Подати заявку можна до 24 грудня.
