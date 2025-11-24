Стартовали выплаты по программе "Зимняя поддержка", их уже получили более 1,9 млн украинцев – Свириденко

$42.270.11
48.700.19
11:25 • 782 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50 • 3126 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32 • 3476 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 3472 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 3564 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
08:21 • 9422 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
Эксклюзив
07:12 • 28929 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 21867 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 23065 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 28289 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto24 ноября, 02:09 • 24731 просмотра
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат24 ноября, 02:49 • 15255 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824 ноября, 05:08 • 28610 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 14394 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 10630 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
07:12 • 28930 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 56224 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 133765 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 96218 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 100531 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Марк Рютте
Петер Сийярто
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Великобритания
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 10634 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 14398 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 37494 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 48081 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 49851 просмотра
Стартовали выплаты по программе "Зимняя поддержка", их уже получили более 1,9 млн украинцев – Свириденко

Киев • УНН

 • 1756 просмотра

Украинский премьер Свириденко сообщила о старте выплат по программе "Зимняя поддержка". Более 1,7 млн взрослых и 253 тыс. детей уже получили по 1000 грн. Средства можно потратить до конца июня следующего года на коммунальные услуги, лекарства, продукты, книги, благотворительность или почтовые услуги.

Стартовали выплаты по программе "Зимняя поддержка", их уже получили более 1,9 млн украинцев – Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале выплат в рамках государственной программы "Зимняя поддержка", предусматривающей финансовую помощь украинцам на сумму 1000 грн. Об этом Свириденко написала в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.

Подробности

Более 10 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка". Стартовали первые выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября. 1,7 миллиона совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также осуществлено 253 тысячи выплат на детей 

– написала Свириденко.

До 10 миллионов украинцев подали заявки на "зимнюю тысячу": выплаты обещают со следующей недели22.11.25, 14:34 • 3414 просмотров

Полученные средства можно потратить до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты украинского производства (кроме подакцизных), книги, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги. Подать заявку можно до 24 декабря.

Национальный кэшбек: изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги22.11.25, 23:01 • 15964 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика
Украина