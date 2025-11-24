Стартовали выплаты по программе "Зимняя поддержка", их уже получили более 1,9 млн украинцев – Свириденко
Украинский премьер Свириденко сообщила о старте выплат по программе "Зимняя поддержка". Более 1,7 млн взрослых и 253 тыс. детей уже получили по 1000 грн. Средства можно потратить до конца июня следующего года на коммунальные услуги, лекарства, продукты, книги, благотворительность или почтовые услуги.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале выплат в рамках государственной программы "Зимняя поддержка", предусматривающей финансовую помощь украинцам на сумму 1000 грн. Об этом Свириденко написала в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.
Более 10 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка". Стартовали первые выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября. 1,7 миллиона совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также осуществлено 253 тысячи выплат на детей
Полученные средства можно потратить до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты украинского производства (кроме подакцизных), книги, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги. Подать заявку можно до 24 декабря.
