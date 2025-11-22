До 10 миллионов украинцев подали заявки на "зимнюю тысячу": выплаты обещают со следующей недели
За неделю действия программы "зимняя тысяча" 10 миллионов украинцев подали заявки. Первые выплаты начнутся на следующей неделе, средства можно будет использовать до конца июня следующего года.
За неделю с начала действия программы заявки на "зимнюю тысячу" от государства подали до 10 млн украинцев, сообщил в соцсетях по итогам совещания с Премьер-министром Юлией Свириденко и чиновниками в субботу Президент Украины Владимир Зеленский, указав, что "первые выплаты начнутся на следующей неделе", пишет УНН.
Чиновники доложили о реализации программы зимней поддержки, и уже фиксируем почти 10 миллионов заявок в Дие и через сеть Укрпочты. В частности, более 2 миллионов заявок на детей. Первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня следующего года
По его словам, "главное, оформить заявку на зимнюю поддержку за время до Рождества".
"Рассчитываем, что объем программы в этом году будет больше, чем в прошлом году, и весь необходимый финансовый ресурс для этого правительство обеспечит", - отметил Президент.
15 ноября стартовала государственная программа "Зимняя поддержка", по которой все граждане, находящиеся на территории страны, смогут получить по 1000 грн. Заявки на детей подают родители или опекуны.