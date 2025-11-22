$42.150.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

До 10 миллионов украинцев подали заявки на "зимнюю тысячу": выплаты обещают со следующей недели

Киев • УНН

 • 138 просмотра

За неделю действия программы "зимняя тысяча" 10 миллионов украинцев подали заявки. Первые выплаты начнутся на следующей неделе, средства можно будет использовать до конца июня следующего года.

До 10 миллионов украинцев подали заявки на "зимнюю тысячу": выплаты обещают со следующей недели

За неделю с начала действия программы заявки на "зимнюю тысячу" от государства подали до 10 млн украинцев, сообщил в соцсетях по итогам совещания с Премьер-министром Юлией Свириденко и чиновниками в субботу Президент Украины Владимир Зеленский, указав, что "первые выплаты начнутся на следующей неделе", пишет УНН.

Чиновники доложили о реализации программы зимней поддержки, и уже фиксируем почти 10 миллионов заявок в Дие и через сеть Укрпочты. В частности, более 2 миллионов заявок на детей. Первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня следующего года

- сообщил Зеленский.

По его словам, "главное, оформить заявку на зимнюю поддержку за время до Рождества".

"Рассчитываем, что объем программы в этом году будет больше, чем в прошлом году, и весь необходимый финансовый ресурс для этого правительство обеспечит", - отметил Президент.

Напомним

15 ноября стартовала государственная программа "Зимняя поддержка", по которой все граждане, находящиеся на территории страны, смогут получить по 1000 грн. Заявки на детей подают родители или опекуны.

Юлия Шрамко

