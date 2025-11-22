До 10 мільйонів українців подалися на "зимову тисячу": виплати обіцяють з наступного тижня
Київ • УНН
За тиждень дії програми "зимова тисяча" 10 мільйонів українців подали заявки. Перші виплати почнуться наступного тижня, кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року.
За тиждень з початку дії програми заявки на "зимову тисячу" від держави подали до 10 млн українців, повідомив у соцмережах за підсумками наради з Прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та урядовцями у суботу Президент України Володимир Зеленський, вказавши, що "перші виплати почнуться наступного тижня", пише УНН.
Урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки, і вже фіксуємо майже 10 мільйонів заявок у Дії та через мережу Укрпошти. Зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей. Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року
З його слів, "головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва".
"Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить", - зазначив Президент.
Нагадаємо
15 листопада стартувала державна програма "Зимова підтримка", за якою усі громадяни, які перебувають на території країни, зможуть отримати по 1000 грн. Заявки на дітей подають батьки чи опікуни.