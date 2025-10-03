ССО уразили РЛС П-14Ф “Лена” та трасовий радіолокаційний комплекс “Сопка-2”
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" на території росії. Ці системи були елементами контролю повітряного простору навколо військової авіабази та вздовж кордону з Україною.
Про це повідомляє пресслужба ССО, передає УНН.
Деталі
В ССО повідомили, що РЛС П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС росії Бутурлинівка, Воронежська область рф.ТРЛК "Сопка-2" була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражено в селі Гармашівка, Воронежської обл.
Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА, але не склалося
Нагадаємо
Сили спецоперацій ЗСУ підтвердили ураження ударними дронами радіолокаційної станції ЗРК С-400 "Тріумф" на тимчасово окупованій території Криму.