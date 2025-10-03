$41.280.05
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
12:39 • 17440 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 19634 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 15764 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 30207 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 29727 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19729 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19794 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16218 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15434 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
ССО уразили РЛС П-14Ф “Лена” та трасовий радіолокаційний комплекс “Сопка-2”

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" на території росії. Ці системи були елементами контролю повітряного простору навколо військової авіабази та вздовж кордону з Україною.

ССО уразили РЛС П-14Ф “Лена” та трасовий радіолокаційний комплекс “Сопка-2”

Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" на території росії.

Про це повідомляє пресслужба ССО, передає УНН.

Деталі

Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2

- йдеться в повідомленні. 

В ССО повідомили, що РЛС П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС росії Бутурлинівка, Воронежська область рф.ТРЛК "Сопка-2" була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражено в селі Гармашівка, Воронежської обл.

Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА, але не склалося

- зазначили в ССО.

 Нагадаємо

Сили спецоперацій ЗСУ підтвердили ураження ударними дронами радіолокаційної станції ЗРК С-400 "Тріумф" на тимчасово окупованій території Криму. 

Павло Башинський

Війна в Україні
Державний кордон України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Ракетна система С-400
Крим
Україна