ССО поразили РЛС П-14Ф “Лена” и трассовый радиолокационный комплекс “Сопка-2”

Силы специальных операций Украины ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" на территории россии. Эти системы были элементами контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы и вдоль границы с Украиной.
В ССО сообщили, что РЛС П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС России Бутурлиновка, Воронежская область РФ. ТРЛК "Сопка-2" была элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Поражена в селе Гармашевка, Воронежской обл.
Обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским БПЛА, но не сложилось
Силы спецопераций ВСУ подтвердили поражение ударными дронами радиолокационной станции ЗРК С-400 "Триумф" на временно оккупированной территории Крыма.