14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
12:39
12:36
3 октября, 09:51
ССО поразили РЛС П-14Ф “Лена” и трассовый радиолокационный комплекс “Сопка-2”

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Силы специальных операций Украины ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" на территории россии. Эти системы были элементами контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы и вдоль границы с Украиной.

ССО поразили РЛС П-14Ф “Лена” и трассовый радиолокационный комплекс “Сопка-2”

Силы специальных операций Украины ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" на территории России.

Об этом сообщает пресс-служба ССО, передает УНН.

Подробности

Силы специальных операций Украины ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2"

- говорится в сообщении. 

В ССО сообщили, что РЛС П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС России Бутурлиновка, Воронежская область РФ. ТРЛК "Сопка-2" была элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Поражена в селе Гармашевка, Воронежской обл.

Обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским БПЛА, но не сложилось

- отметили в ССО.

 Напомним

Силы спецопераций ВСУ подтвердили поражение ударными дронами радиолокационной станции ЗРК С-400 "Триумф" на временно оккупированной территории Крыма. 

Павел Башинский

Война в Украине
Государственная граница Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Ракетная система С-400
Крым
Украина