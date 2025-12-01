ССО України завдали удару по району запуску Shahed у Криму

У ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій України успішно уразили пусковий район ударних БПЛА Shahed поблизу мису Чауди на тимчасово окупованій території Криму. Про це ССО повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють ССО, противник систематично використовує цю територію для атак по цивільній інфраструктурі України.

ССО уразили пусковий район "Shahed" на ТОТ Крим – йдеться у повідомленні.

Сили спеціальних операцій продовжують проводити асиметричні дії для зниження наступальних спроможностей російської армії.

