ССО України завдали удару по району запуску Shahed у Криму
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій України 28 листопада успішно уразили пусковий район ударних БПЛА Shahed поблизу мису Чауди в окупованому Криму. Противник використовує цю територію для атак по цивільній інфраструктурі України.
У ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій України успішно уразили пусковий район ударних БПЛА Shahed поблизу мису Чауди на тимчасово окупованій території Криму. Про це ССО повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Як повідомляють ССО, противник систематично використовує цю територію для атак по цивільній інфраструктурі України.
ССО уразили пусковий район "Shahed" на ТОТ Крим
Сили спеціальних операцій продовжують проводити асиметричні дії для зниження наступальних спроможностей російської армії.
