ССО України завдали удару по району запуску Shahed у Криму

Ексклюзив
15:35 • 2220 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 5242 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 10041 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Ексклюзив
12:41 • 13745 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 17331 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 19574 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 34316 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19243 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 34988 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 37225 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відео
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнями
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 13576 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 24521 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 34306 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 34982 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Емманюель Макрон
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Бельгія
Європа
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дія (сервіс)
Золото

ССО України завдали удару по району запуску Shahed у Криму

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Сили спеціальних операцій України 28 листопада успішно уразили пусковий район ударних БПЛА Shahed поблизу мису Чауди в окупованому Криму. Противник використовує цю територію для атак по цивільній інфраструктурі України.

ССО України завдали удару по району запуску Shahed у Криму

У ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій України успішно уразили пусковий район ударних БПЛА Shahed поблизу мису Чауди на тимчасово окупованій території Криму. Про це ССО повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють ССО, противник систематично використовує цю територію для атак по цивільній інфраструктурі України. 

ССО уразили пусковий район "Shahed" на ТОТ Крим 

– йдеться у повідомленні.

Сили спеціальних операцій продовжують проводити асиметричні дії для зниження наступальних спроможностей російської армії.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів28.11.25, 11:41 • 31172 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна