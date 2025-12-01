$42.270.07
Эксклюзив
15:35 • 2296 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 5380 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 10104 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 13813 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 17392 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19600 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 34387 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19246 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 35033 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37228 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
публикации
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Бельгия
Европа
ССО Украины нанесли удар по району запуска Shahed в Крыму

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Силы специальных операций Украины 28 ноября успешно поразили пусковой район ударных БПЛА Shahed вблизи мыса Чауда в оккупированном Крыму. Противник использует эту территорию для атак по гражданской инфраструктуре Украины.

ССО Украины нанесли удар по району запуска Shahed в Крыму

В ночь на 28 ноября подразделения deep strike Сил специальных операций Украины успешно поразили пусковой район ударных БПЛА Shahed вблизи мыса Чауда на временно оккупированной территории Крыма. Об этом ССО сообщили в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Как сообщают ССО, противник систематически использует эту территорию для атак по гражданской инфраструктуре Украины. 

ССО поразили пусковой район "Shahed" на ВОТ Крым 

– говорится в сообщении.

Силы специальных операций продолжают проводить асимметричные действия для снижения наступательных возможностей российской армии.

Степан Гафтко

Война в Украине
Украина