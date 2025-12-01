ССО Украины нанесли удар по району запуска Shahed в Крыму

В ночь на 28 ноября подразделения deep strike Сил специальных операций Украины успешно поразили пусковой район ударных БПЛА Shahed вблизи мыса Чауда на временно оккупированной территории Крыма. Об этом ССО сообщили в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Как сообщают ССО, противник систематически использует эту территорию для атак по гражданской инфраструктуре Украины.

ССО поразили пусковой район "Shahed" на ВОТ Крым – говорится в сообщении.

Силы специальных операций продолжают проводить асимметричные действия для снижения наступательных возможностей российской армии.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов