ССО Украины нанесли удар по району запуска Shahed в Крыму
Киев • УНН
Силы специальных операций Украины 28 ноября успешно поразили пусковой район ударных БПЛА Shahed вблизи мыса Чауда в оккупированном Крыму. Противник использует эту территорию для атак по гражданской инфраструктуре Украины.
В ночь на 28 ноября подразделения deep strike Сил специальных операций Украины успешно поразили пусковой район ударных БПЛА Shahed вблизи мыса Чауда на временно оккупированной территории Крыма. Об этом ССО сообщили в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Как сообщают ССО, противник систематически использует эту территорию для атак по гражданской инфраструктуре Украины.
ССО поразили пусковой район "Shahed" на ВОТ Крым
Силы специальных операций продолжают проводить асимметричные действия для снижения наступательных возможностей российской армии.
