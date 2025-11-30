$42.190.00
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 15424 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 14499 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 15055 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 15733 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 14145 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 14188 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 13790 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14448 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14836 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56 • 65119 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 51213 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 58750 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 57175 перегляди
США закрили повітряний простір над Венесуелою: з'явилась відповідь Каракаса

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Уряд Венесуели засудив твердження президента США Дональда Трампа про закриття повітряного простору над країною, назвавши його "колоніалістичною загрозою". Трамп раніше заявив про повне закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неї, не надавши деталей.

США закрили повітряний простір над Венесуелою: з'явилась відповідь Каракаса

У Венесуелі спростували заяву президента США Дональда Трампа про закриття повітряного простору над країною. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву венесуельського уряду, інформує УНН.

Деталі

"Уряд Венесуели засудив твердження президента США Трампа про те, що повітряний простір навколо Венесуели слід вважати закритим", - йдеться в заяві уряду, опублікованій у суботу.

У Каракасі також назвали попередні коментарі Трампа "колоніалістичною загрозою" суверенітету країни та несумісними з міжнародним правом.

Нагадаємо

У суботу Трамп заявив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї слід вважати "повністю закритим", але не надав жодних подробиць.

"Всім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям і торговцям людьми: просимо вважати повітряний простір над Венесуелою та навколо неї повністю закритим. Дякуємо за увагу до цього питання", - написав президент США у соцмережі Truth Social.

Раніше Трамп заявив, що США "дуже скоро почнуть зупиняти підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців по суші".

Адміністрація Трампа офіційно визнала президента Венесуели Мадуро членом терористичної організації24.11.25, 16:06 • 2748 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки