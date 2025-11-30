США закрили повітряний простір над Венесуелою: з'явилась відповідь Каракаса
Київ • УНН
Уряд Венесуели засудив твердження президента США Дональда Трампа про закриття повітряного простору над країною, назвавши його "колоніалістичною загрозою". Трамп раніше заявив про повне закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неї, не надавши деталей.
У Венесуелі спростували заяву президента США Дональда Трампа про закриття повітряного простору над країною. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву венесуельського уряду, інформує УНН.
Деталі
"Уряд Венесуели засудив твердження президента США Трампа про те, що повітряний простір навколо Венесуели слід вважати закритим", - йдеться в заяві уряду, опублікованій у суботу.
У Каракасі також назвали попередні коментарі Трампа "колоніалістичною загрозою" суверенітету країни та несумісними з міжнародним правом.
Нагадаємо
У суботу Трамп заявив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї слід вважати "повністю закритим", але не надав жодних подробиць.
"Всім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям і торговцям людьми: просимо вважати повітряний простір над Венесуелою та навколо неї повністю закритим. Дякуємо за увагу до цього питання", - написав президент США у соцмережі Truth Social.
Раніше Трамп заявив, що США "дуже скоро почнуть зупиняти підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців по суші".
