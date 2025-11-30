США закрыли воздушное пространство над Венесуэлой: появился ответ Каракаса

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:27 • 8748 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 15414 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 14492 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 15048 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 15727 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 14143 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 14186 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13790 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14448 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14836 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.9м/с
94%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Каспийский трубопроводный консорциум остановил работу после атаки украинского БПЛА: реакция Казахстана не заставила себя ждать29 ноября, 14:44 • 5082 просмотра
Удар рф по Киеву 29 ноября: полицейские спасли мальчика из-под завалов дома, видеоVideo29 ноября, 15:24 • 3838 просмотра
Министр армии США и глава Пентагона имеют напряженные отношения - FT29 ноября, 16:14 • 4738 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 13890 просмотра
Не ракеты Tomahawk: Виткофф предложил Украине альтернативу - WSJ29 ноября, 18:02 • 4454 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 13957 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 65114 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 51207 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 58744 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 57170 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Швеция
Франция
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 13957 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 35564 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 53294 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 72845 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 104564 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

США закрыли воздушное пространство над Венесуэлой: появился ответ Каракаса

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Правительство Венесуэлы осудило утверждение президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над страной, назвав его "колониалистической угрозой". Трамп ранее заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее, не предоставив деталей.

США закрыли воздушное пространство над Венесуэлой: появился ответ Каракаса

В Венесуэле опровергли заявление президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над страной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление венесуэльского правительства, информирует УНН.

Детали

"Правительство Венесуэлы осудило утверждение президента США Трампа о том, что воздушное пространство вокруг Венесуэлы следует считать закрытым", - говорится в заявлении правительства, опубликованном в субботу.

В Каракасе также назвали предыдущие комментарии Трампа "колониалистической угрозой" суверенитету страны и несовместимыми с международным правом.

Напомним

В субботу Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее следует считать "полностью закрытым", но не предоставил никаких подробностей.

"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: просим считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым. Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал президент США в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что США "очень скоро начнут останавливать подозреваемых в наркоторговле венесуэльцев по суше".

Администрация Трампа официально признала президента Венесуэлы Мадуро членом террористической организации24.11.25, 16:06 • 2748 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты