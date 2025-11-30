США закрыли воздушное пространство над Венесуэлой: появился ответ Каракаса
Киев • УНН
Правительство Венесуэлы осудило утверждение президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над страной, назвав его "колониалистической угрозой". Трамп ранее заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее, не предоставив деталей.
В Венесуэле опровергли заявление президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над страной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление венесуэльского правительства, информирует УНН.
Детали
"Правительство Венесуэлы осудило утверждение президента США Трампа о том, что воздушное пространство вокруг Венесуэлы следует считать закрытым", - говорится в заявлении правительства, опубликованном в субботу.
В Каракасе также назвали предыдущие комментарии Трампа "колониалистической угрозой" суверенитету страны и несовместимыми с международным правом.
Напомним
В субботу Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее следует считать "полностью закрытым", но не предоставил никаких подробностей.
"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: просим считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым. Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал президент США в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что США "очень скоро начнут останавливать подозреваемых в наркоторговле венесуэльцев по суше".
Администрация Трампа официально признала президента Венесуэлы Мадуро членом террористической организации24.11.25, 16:06 • 2748 просмотров