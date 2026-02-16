США єдина країна, здатна посадити Україну та росію за стіл переговорів - Рубіо

$43.100.11
51.130.09
ukenru
Ексклюзив
13:44 • 484 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 1830 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 10462 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 11598 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 17944 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 27079 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 32995 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62860 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48469 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38657 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4м/с
73%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 10328 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 11539 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 15651 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 13109 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo08:28 • 10447 перегляди
Публікації
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 484 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 10461 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62860 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 114938 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 174226 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Дніпропетровська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 406 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 19698 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 24111 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 32339 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 30626 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Starlink

США єдина країна, здатна посадити Україну та росію за стіл переговорів - Рубіо

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати є єдиною країною, яка може змусити Україну та росію до переговорів. США не нав'язують угоду, а лише прагнуть допомогти припинити руйнівну війну.

США єдина країна, здатна посадити Україну та росію за стіл переговорів - Рубіо

США, здається, є "єдиною нацією на землі", яка може змусити Україну та росію до переговорів, щоб припинити війну. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналістів, Рубіо каже, що США, здається, є "єдиною нацією на землі", яка може змусити представників України та Росії "сісти за стіл переговорів", щоб спробувати покласти край війні.

Я тут не для того, щоб когось образити, але Організація Об'єднаних Націй не змогла цього зробити. У Європі немає жодної іншої країни, яка б змогла це зробити 

– сказав Рубіо.

За його словами, США не прагнуть нав'язати нікому угоду.

Ми не намагаємося змусити нікого укласти угоду, яку вони не хочуть укладати. Ми просто хочемо їм допомогти. Тому що ми вважаємо, що це війна, яка неймовірно руйнівна, ми вважаємо, що це війна, яка неймовірно небезпечна 

- додав держсекретар США.

Рубіо сказав, що Трамп вклав "величезну кількість часу та політичного капіталу", щоб припинити війну. Поки що переговори зайшли в глухий кут, і залишилося кілька ключових каменів спотикання, зокрема щодо території, оскільки росія дотримується своїх максималістських вимог.

У кремлі анонсували обговорення на перемовинах у Женеві ширшого спектру питань, зокрема територій16.02.26, 12:28 • 1884 перегляди

Нагадаємо

Українська переговорна група офіційно вирушила до Швейцарії, де 17-18 лютого відбудеться черговий раунд консультацій щодо припинення війни за посередництва Вашингтона. 

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Марко Рубіо
Організація Об'єднаних Націй
Швейцарія
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна