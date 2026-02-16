США єдина країна, здатна посадити Україну та росію за стіл переговорів - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати є єдиною країною, яка може змусити Україну та росію до переговорів. США не нав'язують угоду, а лише прагнуть допомогти припинити руйнівну війну.
США, здається, є "єдиною нацією на землі", яка може змусити Україну та росію до переговорів, щоб припинити війну. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Відповідаючи на запитання журналістів, Рубіо каже, що США, здається, є "єдиною нацією на землі", яка може змусити представників України та Росії "сісти за стіл переговорів", щоб спробувати покласти край війні.
Я тут не для того, щоб когось образити, але Організація Об'єднаних Націй не змогла цього зробити. У Європі немає жодної іншої країни, яка б змогла це зробити
За його словами, США не прагнуть нав'язати нікому угоду.
Ми не намагаємося змусити нікого укласти угоду, яку вони не хочуть укладати. Ми просто хочемо їм допомогти. Тому що ми вважаємо, що це війна, яка неймовірно руйнівна, ми вважаємо, що це війна, яка неймовірно небезпечна
Рубіо сказав, що Трамп вклав "величезну кількість часу та політичного капіталу", щоб припинити війну. Поки що переговори зайшли в глухий кут, і залишилося кілька ключових каменів спотикання, зокрема щодо території, оскільки росія дотримується своїх максималістських вимог.
Нагадаємо
Українська переговорна група офіційно вирушила до Швейцарії, де 17-18 лютого відбудеться черговий раунд консультацій щодо припинення війни за посередництва Вашингтона.