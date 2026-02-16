США — единственная страна, способная усадить Украину и россию за стол переговоров - Рубио

США, кажется, являются "единственной нацией на земле", которая может принудить Украину и россию к переговорам, чтобы прекратить войну. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопросы журналистов, Рубио говорит, что США, кажется, являются "единственной нацией на земле", которая может заставить представителей Украины и россии "сесть за стол переговоров", чтобы попытаться положить конец войне.

Я здесь не для того, чтобы кого-то обидеть, но Организация Объединенных Наций не смогла этого сделать. В Европе нет ни одной другой страны, которая смогла бы это сделать

По его словам, США не стремятся навязать никому соглашение.

Мы не пытаемся заставить никого заключить соглашение, которое они не хотят заключать. Мы просто хотим им помочь. Потому что мы считаем, что это война, которая невероятно разрушительна, мы считаем, что это война, которая невероятно опасна