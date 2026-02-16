США — единственная страна, способная усадить Украину и россию за стол переговоров - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются единственной страной, которая может принудить Украину и россию к переговорам. США не навязывают сделку, а лишь стремятся помочь прекратить разрушительную войну.
США, кажется, являются "единственной нацией на земле", которая может принудить Украину и россию к переговорам, чтобы прекратить войну. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Отвечая на вопросы журналистов, Рубио говорит, что США, кажется, являются "единственной нацией на земле", которая может заставить представителей Украины и россии "сесть за стол переговоров", чтобы попытаться положить конец войне.
Я здесь не для того, чтобы кого-то обидеть, но Организация Объединенных Наций не смогла этого сделать. В Европе нет ни одной другой страны, которая смогла бы это сделать
По его словам, США не стремятся навязать никому соглашение.
Мы не пытаемся заставить никого заключить соглашение, которое они не хотят заключать. Мы просто хотим им помочь. Потому что мы считаем, что это война, которая невероятно разрушительна, мы считаем, что это война, которая невероятно опасна
Рубио сказал, что Трамп вложил "огромное количество времени и политического капитала", чтобы прекратить войну. Пока что переговоры зашли в тупик, и осталось несколько ключевых камней преткновения, в частности относительно территории, поскольку Россия придерживается своих максималистских требований.
Напомним
Украинская переговорная группа официально отправилась в Швейцарию, где 17-18 февраля состоится очередной раунд консультаций по прекращению войны при посредничестве Вашингтона.