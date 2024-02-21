США втретє заблокували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню у Газі
Київ • УНН
США наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного припинення вогню в Газі і розширення доступу до допомоги, заявивши, що вимоги без угоди про звільнення заручників ХАМАС можуть затягнути бойові дії.
Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного перемир'я, збільшення доступу до допомоги та відхилення примусового переміщення палестинців із сектора Гази. Про це повідомляє "Голос Америки", пише УНН.
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Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США накладають вето на проект резолюції через побоювання, що це може поставити під загрозу переговори між США, Єгиптом, Ізраїлем і Катаром, які прагнуть домовитися про паузу у війні та звільнення заручників. утримуваних ХАМАС у секторі Газа.
Вимога негайного та безумовного перемир'я без угоди, яка зобов'язує ХАМАС звільнити заручників, не призведе до сталого світу. Навпаки, це може продовжити бойові дії між ХАМАС та Ізраїлем,
За текст резолюції, підготовлений Алжиром, проголосували 13 членів ради, Велика Британія утрималася.
Це було третє вето США на проєкт резолюції з початку бойових дій, що почалися після 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС напали на південь Ізраїлю.
США запропонували власний проєкт резолюції, у якому йдеться про неприпустимість наступу Ізраїлю на Рафах.
Нагадаємо
Ізраїль погрожує наземною операцією в Рафаху до початку Рамадану, якщо ХАМАС не звільнить заручників.