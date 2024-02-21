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США в третий раз заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

США в третий раз заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 07:36  •  5724 просмотра

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США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала к немедленному прекращению огня в Газе и расширению доступа к помощи, заявив, что требования без соглашения об освобождении заложников ХАМАС могут затянуть боевые действия.

Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала к немедленному перемирию, увеличению доступа к помощи и отклонению принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США накладывают вето на проект резолюции из-за опасений, что это может поставить под угрозу переговоры между США, Египтом, Израилем и Катаром, которые стремятся договориться о паузе в войне и освобождении заложников. удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Требование немедленного и безусловного перемирия без соглашения, обязывающего ХАМАС освободить заложников, не приведет к устойчивому миру. Наоборот, это может продолжить боевые действия между ХАМАС и Израилем,

- заявила Томас-Гринфилд перед голосованием.

За текст резолюции, подготовленный Алжиром, проголосовали 13 членов совета, Великобритания воздержалась.

Это было третье вето США на проект резолюции с начала боевых действий, начавшихся после 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на юг Израиля.

США предложили собственный проект резолюции, в котором говорится о недопустимости наступления Израиля на Рафах.

Напомним

Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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США в третий раз заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

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