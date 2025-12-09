США тиснуть на Зеленського, щоб той швидко погодився на мирний план - Axios

Президент України Володимир Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку Сполучених Штатів, які вимагають від глави держави погодитись на значні територіальні втрати та інші поступки в рамках мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох українських посадовців, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що після тижнів інтенсивної дипломатії українці все ще вважають, що аспекти чинного плану США сприяють москві, і що США тиснуть на Зеленського набагато сильніше, ніж на російського диктатора володимира путіна. Водночас неназваний американський чиновник заперечив це, наголосивши, що США також тиснули на путіна, щоб той пом'якшив свої вимоги.

За даними журналістів, переговори зосередилися на двох питаннях: вимозі росії, щоб Україна поступилася всім Донбасом, включаючи частини, які її війська не контролюють, та проханні України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутній російській агресії.

Водночас, зі слів українського співбесідника ЗМІ, пропозиція США погіршилася, з точки зору Києва, після того, як радники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер минулого тижня провели п'ятигодинну зустріч з путіним у Кремлі, при цьому Віткофф і Кушнер "хотіли чіткої згоди від Зеленського, коли обговорювали план із ним під час двогодинної розмови в суботу".

Складалося враження, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні росії захопити весь Донбас, а американці хотіли, щоб Зеленський погодився на все це під час телефонної розмови - цитує видання українського чиновника.

Водночас американський посадовець сказав, що це збиває з пантелику, оскільки США передали оновлену пропозицію на день раніше.

На поточний проєкт значною мірою вплинули пропозиції українців, при цьому Кушнер і Віткофф тиснули на путіна, щоб той погодився на деякі українські вимоги - сказав журналістам американський співбесідник.

Видання резюмує, що вся ця історія відображає "тліючу недовіру між адміністраціями Зеленського та Трампа, незважаючи на багато годин, які їхні команди витратили на переговори".

Нагадаємо

Голова делегації України на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про "конструктивну роботу" під час кількаденного візиту до США з американськими переговірниками.

