США тиснуть на Зеленського, щоб той швидко погодився на мирний план - Axios

19:50 • 6850 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 13529 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 15583 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 21376 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 22764 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 28418 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 35243 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 33084 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18268 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 34057 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо8 грудня, 14:17
Лідери ЄС завершили переговори на Даунінг-стріт: Макрон і Мерц пішли, Стармер і Зеленський продовжили зустріч8 грудня, 15:10
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34
Напад на артистів ансамблю "Гуцулія": трьом фігурантам повідомлено про підозру8 грудня, 15:58
Українців 9 грудня знову чекають графіки відключень: скільки черг буде без світла8 грудня, 15:59
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 35243 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 33084 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 34057 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 43307 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Марк Рютте
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Брюссель
Донецька область
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 43307 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого4 грудня, 14:10
Техніка
Соціальна мережа
КАБ-250
FGM-148 Javelin
Дипломатка

США тиснуть на Зеленського, щоб той швидко погодився на мирний план - Axios

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Президент України Володимир Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США, які вимагають погодитись на значні територіальні втрати та інші поступки в рамках мирного плану Дональда Трампа. Українські посадовці вважають, що аспекти чинного плану США сприяють москві, при цьому переговори зосереджені на вимозі росії щодо Донбасу та проханні України про гарантії безпеки.

США тиснуть на Зеленського, щоб той швидко погодився на мирний план - Axios

Президент України Володимир Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку Сполучених Штатів, які вимагають від глави держави погодитись на значні територіальні втрати та інші поступки в рамках мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох українських посадовців, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що після тижнів інтенсивної дипломатії українці все ще вважають, що аспекти чинного плану США сприяють москві, і що США тиснуть на Зеленського набагато сильніше, ніж на російського диктатора володимира путіна. Водночас неназваний американський чиновник заперечив це, наголосивши, що США також тиснули на путіна, щоб той пом'якшив свої вимоги.

За даними журналістів, переговори зосередилися на двох питаннях: вимозі росії, щоб Україна поступилася всім Донбасом, включаючи частини, які її війська не контролюють, та проханні України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутній російській агресії.

Переговори у глухому куті: Вашингтон шукає спосіб змусити Київ відмовитися від Донбасу - ЗМІ08.12.25, 18:41 • 2720 переглядiв

Водночас, зі слів українського співбесідника ЗМІ, пропозиція США погіршилася, з точки зору Києва, після того, як радники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер минулого тижня провели п'ятигодинну зустріч з путіним у Кремлі, при цьому Віткофф і Кушнер "хотіли чіткої згоди від Зеленського, коли обговорювали план із ним під час двогодинної розмови в суботу".

Складалося враження, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні росії захопити весь Донбас, а американці хотіли, щоб Зеленський погодився на все це під час телефонної розмови

- цитує видання українського чиновника.

Водночас американський посадовець сказав, що це збиває з пантелику, оскільки США передали оновлену пропозицію на день раніше.

На поточний проєкт значною мірою вплинули пропозиції українців, при цьому Кушнер і Віткофф тиснули на путіна, щоб той погодився на деякі українські вимоги

- сказав журналістам американський співбесідник.

Видання резюмує, що вся ця історія відображає "тліючу недовіру між адміністраціями Зеленського та Трампа, незважаючи на багато годин, які їхні команди витратили на переговори".

Нагадаємо

Голова делегації України на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про "конструктивну роботу" під час кількаденного візиту до США з американськими переговірниками.

Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios 06.12.25, 22:45 • 60299 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Володимир Путін
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ