США давят на Зеленского, чтобы тот быстро согласился на мирный план - Axios

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США, которые требуют согласиться на значительные территориальные потери и другие уступки в рамках мирного плана Дональда Трампа. Украинские чиновники считают, что аспекты действующего плана США способствуют Москве, при этом переговоры сосредоточены на требовании России по Донбассу и просьбе Украины о гарантиях безопасности.

США давят на Зеленского, чтобы тот быстро согласился на мирный план - Axios

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны Соединенных Штатов, которые требуют от главы государства согласиться на значительные территориальные потери и другие уступки в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух украинских чиновников, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что после недель интенсивной дипломатии украинцы все еще считают, что аспекты действующего плана США способствуют москве, и что США давят на Зеленского гораздо сильнее, чем на российского диктатора владимира путина. В то же время неназванный американский чиновник опроверг это, подчеркнув, что США также давили на путина, чтобы тот смягчил свои требования.

По данным журналистов, переговоры сосредоточились на двух вопросах: требовании россии, чтобы Украина уступила весь Донбасс, включая части, которые ее войска не контролируют, и просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

Переговоры в тупике: Вашингтон ищет способ заставить Киев отказаться от Донбасса - СМИ08.12.25, 18:41 • 2720 просмотров

В то же время, по словам украинского собеседника СМИ, предложение США ухудшилось, с точки зрения Киева, после того, как советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на прошлой неделе провели пятичасовую встречу с путиным в Кремле, при этом Уиткофф и Кушнер "хотели четкого согласия от Зеленского, когда обсуждали план с ним во время двухчасового разговора в субботу".

Создавалось впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании россии захватить весь Донбасс, а американцы хотели, чтобы Зеленский согласился на все это во время телефонного разговора

- цитирует издание украинского чиновника.

В то же время американский чиновник сказал, что это сбивает с толку, поскольку США передали обновленное предложение днем ранее.

На текущий проект в значительной степени повлияли предложения украинцев, при этом Кушнер и Уиткофф давили на путина, чтобы тот согласился на некоторые украинские требования

- сказал журналистам американский собеседник.

Издание резюмирует, что вся эта история отражает "тлеющее недоверие между администрациями Зеленского и Трампа, несмотря на многие часы, которые их команды потратили на переговоры".

Напомним

Глава делегации Украины на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о "конструктивной работе" во время многодневного визита в США с американскими переговорщиками.

Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios06.12.25, 22:45 • 60296 просмотров

Вадим Хлюдзинский

