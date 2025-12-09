США та Мексика зустрічаються для врегулювання водної суперечки на тлі тарифних погроз Трампа

Мексика та Сполучені Штати Америки у вівторок проведуть зустріч для врегулювання суперечки щодо розподілу водних ресурсів, на тлі погрози президента США Дональда Трампа запровадити додатковий 5% тариф на мексиканські товари. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила сподівання на досягнення угоди. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У понеділок Трамп звинуватив Мексику в порушенні договору, який визначає розподіл води між двома країнами, і вимагав негайно надати додаткові обсяги. Згідно з угодою 1944 року, що регулює розподіл водних ресурсів із річки Ріо-Гранде, Мексика повинна постачати до США 1,75 мільйона акрів-футів води кожні п'ять років. Наразі Трамп вимагає від Мексики випустити 200 000 акрів-футів води до 31 грудня.

На своїй ранковій пресконференції президент Шейнбаум заявила, що Мексика обмежена у постачанні більшої кількості води через власні потреби країни, передбачені договором. Вона також вказала на "фізичне обмеження" через розмір трубопроводу, який транспортує воду до Ріо-Гранде. Шейнбаум зазначила, що "через розмір труби неможливо буде доставити запитувану кількість води за дуже короткий час", маючи на увазі вимогу Трампа про термінове постачання до кінця року.

