Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕС
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Дипломатка

США и Мексика встречаются для урегулирования водного спора на фоне тарифных угроз Трампа

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Мексика и США проведут встречу для урегулирования спора о распределении водных ресурсов. Это происходит на фоне угрозы Трампа ввести 5% тариф на мексиканские товары из-за нарушения договора 1944 года.

США и Мексика встречаются для урегулирования водного спора на фоне тарифных угроз Трампа

Мексика и Соединенные Штаты Америки во вторник проведут встречу для урегулирования спора по распределению водных ресурсов, на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительный 5% тариф на мексиканские товары. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила надежду на достижение соглашения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В понедельник Трамп обвинил Мексику в нарушении договора, который определяет распределение воды между двумя странами, и потребовал немедленно предоставить дополнительные объемы. Согласно соглашению 1944 года, регулирующему распределение водных ресурсов из реки Рио-Гранде, Мексика должна поставлять в США 1,75 миллиона акров-футов воды каждые пять лет. Сейчас Трамп требует от Мексики выпустить 200 000 акров-футов воды до 31 декабря.

Конгресс Перу объявил президента Мексики персоной нон грата07.11.25, 10:09 • 2792 просмотра

На своей утренней пресс-конференции президент Шейнбаум заявила, что Мексика ограничена в поставках большего количества воды из-за собственных потребностей страны, предусмотренных договором. Она также указала на "физическое ограничение" из-за размера трубопровода, который транспортирует воду в Рио-Гранде. Шейнбаум отметила, что "из-за размера трубы невозможно будет доставить запрашиваемое количество воды за очень короткое время", имея в виду требование Трампа о срочной поставке до конца года.

США обеспокоены безнаказанностью российских шпионов в Мексике09.12.25, 13:17 • 2190 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Reuters
Мексика
Дональд Трамп
Соединённые Штаты