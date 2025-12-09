США и Мексика встречаются для урегулирования водного спора на фоне тарифных угроз Трампа

Мексика и Соединенные Штаты Америки во вторник проведут встречу для урегулирования спора по распределению водных ресурсов, на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительный 5% тариф на мексиканские товары. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила надежду на достижение соглашения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В понедельник Трамп обвинил Мексику в нарушении договора, который определяет распределение воды между двумя странами, и потребовал немедленно предоставить дополнительные объемы. Согласно соглашению 1944 года, регулирующему распределение водных ресурсов из реки Рио-Гранде, Мексика должна поставлять в США 1,75 миллиона акров-футов воды каждые пять лет. Сейчас Трамп требует от Мексики выпустить 200 000 акров-футов воды до 31 декабря.

На своей утренней пресс-конференции президент Шейнбаум заявила, что Мексика ограничена в поставках большего количества воды из-за собственных потребностей страны, предусмотренных договором. Она также указала на "физическое ограничение" из-за размера трубопровода, который транспортирует воду в Рио-Гранде. Шейнбаум отметила, что "из-за размера трубы невозможно будет доставить запрашиваемое количество воды за очень короткое время", имея в виду требование Трампа о срочной поставке до конца года.

