США продовжили дозвіл на "імпорт певних алмазів" з росії

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки продовжило до вересня 2026 року дозвіл на імпорт окремих російських діамантів, ухвалений ще у 2024 році. Про це свідчить документ Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, опублікований у середу, передає УНН.

Деталі

Міністерство фінансів США оприлюднило Загальну ліцензію № 104A, яка дозволяє операції, пов’язані з імпортом певних категорій діамантів, заборонених указом президента США № 14068.

Згідно з документом, ліцензія дозволяє імпорт та ввезення в Сполучені Штати діамантів, включно з імпортом до зон вільної торгівлі, за умови, що діаманти фізично перебували за межами рф до моменту ввезення та не були експортовані чи реекспортовані з росії з відповідних дат: з 1 березня 2024 року – для неіндустріальних діамантів вагою 1,0 карата або більше; з 1 вересня 2024 року – для неіндустріальних діамантів вагою 0,5 карата або більше.

Імпорт і ввезення в США неіндустріальних діамантів російського походження залишаються забороненими відповідно до пункту 1(a)(i)(A) указу президента E.O. 14068 - йдеться у документі.

У міністерстві фінансів уточнили, що ліцензія не поширюється на інші заборонені операції за Регламентом санкцій щодо росії (31 CFR частина 587), включно з операціями з особами, які заблоковані, якщо це не дозволено окремо.

Нагадаємо

6 грудня 2023 року, Президент США Джо Байден та лідери країни Групи семи (G7) віртуально зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським. На знак солідарності та підтримки України, вони погодили ввести нову заборону на бізнес рф. Обмеження торкнуться російського алмазного бізнесу. У підсумку, країни G7 домовилися обмежити імпорт некомерційних російських алмазів до січня 2024 року, в тому числі запровадити надійну систему сертифікації необроблених алмазів до вересня 2024 року.

У березні 2024 року Канада та її партнери по G7 запровадили додаткові обмеження на імпорт російських алмазів з метою подальшого скорочення доходів росії від експорту алмазів.

Санкції G7 та ЄС на російські алмази призвели до втрати головних ринків збуту. Повідомлялося, що в рф почалися звільнення в найбільшій алмазодобувній компанії. Керівництво компанії пояснило, що скорочує видобуток, закриває рудники та звільняє частину персоналу через "глибоку кризу на ринку".