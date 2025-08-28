США продлили разрешение на «импорт определенных алмазов» из России

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки продлило до сентября 2026 года разрешение на импорт отдельных российских бриллиантов, принятое еще в 2024 году. Об этом свидетельствует документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, опубликованный в среду, передает УНН.

Детали

Министерство финансов США обнародовало Общую лицензию № 104A, которая разрешает операции, связанные с импортом определенных категорий бриллиантов, запрещенных указом президента США № 14068.

Согласно документу, лицензия разрешает импорт и ввоз в Соединенные Штаты бриллиантов, включая импорт в зоны свободной торговли, при условии, что бриллианты физически находились за пределами РФ до момента ввоза и не были экспортированы или реэкспортированы из России с соответствующих дат: с 1 марта 2024 года – для неиндустриальных бриллиантов весом 1,0 карата или более; с 1 сентября 2024 года – для неиндустриальных бриллиантов весом 0,5 карата или более.

Импорт и ввоз в США неиндустриальных бриллиантов российского происхождения остаются запрещенными в соответствии с пунктом 1(a)(i)(A) указа президента E.O. 14068 - говорится в документе.

В министерстве финансов уточнили, что лицензия не распространяется на другие запрещенные операции по Регламенту санкций в отношении России (31 CFR часть 587), включая операции с заблокированными лицами, если это не разрешено отдельно.

Напомним

6 декабря 2023 года, Президент США Джо Байден и лидеры стран Группы семи (G7) виртуально встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В знак солидарности и поддержки Украины, они согласовали ввести новый запрет на бизнес РФ. Ограничения коснутся российского алмазного бизнеса. В итоге, страны G7 договорились ограничить импорт некоммерческих российских алмазов до января 2024 года, в том числе ввести надежную систему сертификации необработанных алмазов до сентября 2024 года.

В марте 2024 года Канада и ее партнеры по G7 ввели дополнительные ограничения на импорт российских алмазов с целью дальнейшего сокращения доходов России от экспорта алмазов.

Санкции G7 и ЕС на российские алмазы привели к потере главных рынков сбыта. Сообщалось, что в РФ начались увольнения в крупнейшей алмазодобывающей компании. Руководство компании объяснило, что сокращает добычу, закрывает рудники и увольняет часть персонала из-за "глубокого кризиса на рынке".