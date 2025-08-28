$41.400.03
27 августа, 17:11 • 13236 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 30160 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 109525 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 71800 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 43777 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 61557 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 49298 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47094 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 122721 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 125551 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
США продлили разрешение на «импорт определенных алмазов» из России

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Министерство финансов США продлило до сентября 2026 года разрешение на импорт отдельных российских бриллиантов, принятое в 2024 году. Лицензия разрешает импорт бриллиантов, которые физически находились за пределами РФ до ввоза и не экспортировались из России после определенных дат.

США продлили разрешение на «импорт определенных алмазов» из России

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки продлило до сентября 2026 года разрешение на импорт отдельных российских бриллиантов, принятое еще в 2024 году. Об этом свидетельствует документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, опубликованный в среду, передает УНН.

Детали

Министерство финансов США обнародовало Общую лицензию № 104A, которая разрешает операции, связанные с импортом определенных категорий бриллиантов, запрещенных указом президента США № 14068.

Согласно документу, лицензия разрешает импорт и ввоз в Соединенные Штаты бриллиантов, включая импорт в зоны свободной торговли, при условии, что бриллианты физически находились за пределами РФ до момента ввоза и не были экспортированы или реэкспортированы из России с соответствующих дат: с 1 марта 2024 года – для неиндустриальных бриллиантов весом 1,0 карата или более; с 1 сентября 2024 года – для неиндустриальных бриллиантов весом 0,5 карата или более.

Импорт и ввоз в США неиндустриальных бриллиантов российского происхождения остаются запрещенными в соответствии с пунктом 1(a)(i)(A) указа президента E.O. 14068

- говорится в документе.

В министерстве финансов уточнили, что лицензия не распространяется на другие запрещенные операции по Регламенту санкций в отношении России (31 CFR часть 587), включая операции с заблокированными лицами, если это не разрешено отдельно.

Напомним

6 декабря 2023 года, Президент США Джо Байден и лидеры стран Группы семи (G7) виртуально встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В знак солидарности и поддержки Украины, они согласовали ввести новый запрет на бизнес РФ. Ограничения коснутся российского алмазного бизнеса. В итоге, страны G7 договорились ограничить импорт некоммерческих российских алмазов до января 2024 года, в том числе ввести надежную систему сертификации необработанных алмазов до сентября 2024 года.

В марте 2024 года Канада и ее партнеры по G7 ввели дополнительные ограничения на импорт российских алмазов с целью дальнейшего сокращения доходов России от экспорта алмазов.

Санкции G7 и ЕС на российские алмазы привели к потере главных рынков сбыта. Сообщалось, что в РФ начались увольнения в крупнейшей алмазодобывающей компании. Руководство компании объяснило, что сокращает добычу, закрывает рудники и увольняет часть персонала из-за "глубокого кризиса на рынке".

Политика
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
G7
Европейский Союз
Канада
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты