США можуть закрити повітряний простір через тривалий шатдаун

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що у разі подальшого погіршення ситуації з авіаційною безпекою через другу за рахунком місячну зупинку роботи уряду, не виключається можливість повного закриття повітряного простору країни. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

"Якщо ми вирішимо, що це небезпечно, ми закриємо весь повітряний простір", - сказав Даффі, зазначивши, що наразі США ще не дійшли до такого рішення, однак ризики для авіаційної системи зростають.

Загалом понад 3,2 млн пасажирів зіткнулися із затримками та скасуваннями рейсів, пов’язаними з браком персоналу. Американська туристична індустрія вже зазнала збитків понад 4 млрд доларів через зупинку роботи уряду, йдеться у листі Асоціації подорожей США, який разом із сотнями туристичних організацій і компаній було направлено законодавцям у понеділок.

З наближенням Дня подяки - найзавантаженішого періоду подорожей року — наслідки подальшої зупинки будуть негайними - йдеться у заяві федерального авіаційного управління (AFF).

За даними управління, половина з 30 найзавантаженіших об’єктів у п’ятницю працювала з нестачею персоналу, а майже 80% авіадиспетчерів були відсутні на об’єктах, що керують рейсами в районі Нью-Йорка.

Зазначається, що у п’ятницю в США було затримано понад 6,2 тис. рейсів і скасовано майже 500. Компанія Cirium повідомила, що в неділю сповільнення спостерігалися також у Нешвіллі та Орландо: своєчасні вильоти становили менше 80%. В Орландо близько 70% рейсів вилітали вчасно, у Нешвіллі - 59%, а в Ньюарку - лише 56%.

