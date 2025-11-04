США можуть закрити повітряний простір через тривалий шатдаун
Міністр транспорту США Шон Даффі заявив про можливе закриття повітряного простору країни через погіршення авіаційної безпеки внаслідок другої зупинки роботи уряду. Понад 3,2 млн пасажирів зіткнулися із затримками та скасуваннями рейсів, а американська туристична індустрія вже зазнала збитків понад 4 млрд доларів.
Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що у разі подальшого погіршення ситуації з авіаційною безпекою через другу за рахунком місячну зупинку роботи уряду, не виключається можливість повного закриття повітряного простору країни. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.
Деталі
"Якщо ми вирішимо, що це небезпечно, ми закриємо весь повітряний простір", - сказав Даффі, зазначивши, що наразі США ще не дійшли до такого рішення, однак ризики для авіаційної системи зростають.
Загалом понад 3,2 млн пасажирів зіткнулися із затримками та скасуваннями рейсів, пов’язаними з браком персоналу. Американська туристична індустрія вже зазнала збитків понад 4 млрд доларів через зупинку роботи уряду, йдеться у листі Асоціації подорожей США, який разом із сотнями туристичних організацій і компаній було направлено законодавцям у понеділок.
З наближенням Дня подяки - найзавантаженішого періоду подорожей року — наслідки подальшої зупинки будуть негайними
За даними управління, половина з 30 найзавантаженіших об’єктів у п’ятницю працювала з нестачею персоналу, а майже 80% авіадиспетчерів були відсутні на об’єктах, що керують рейсами в районі Нью-Йорка.
Зазначається, що у п’ятницю в США було затримано понад 6,2 тис. рейсів і скасовано майже 500. Компанія Cirium повідомила, що в неділю сповільнення спостерігалися також у Нешвіллі та Орландо: своєчасні вильоти становили менше 80%. В Орландо близько 70% рейсів вилітали вчасно, у Нешвіллі - 59%, а в Ньюарку - лише 56%.
