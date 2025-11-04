ukenru
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 30899 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 23836 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 25756 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 23675 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 33049 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 16988 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15206 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29206 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33770 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
США могут закрыть воздушное пространство из-за длительного шатдауна

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Министр транспорта США Шон Даффи заявил о возможном закрытии воздушного пространства страны из-за ухудшения авиационной безопасности в результате второй остановки работы правительства. Более 3,2 млн пассажиров столкнулись с задержками и отменами рейсов, а американская туристическая индустрия уже понесла убытки более 4 млрд долларов.

США могут закрыть воздушное пространство из-за длительного шатдауна

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с авиационной безопасностью из-за второй по счету месячной остановки работы правительства не исключается возможность полного закрытия воздушного пространства страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

"Если мы решим, что это опасно, мы закроем все воздушное пространство", - сказал Даффи, отметив, что сейчас США еще не пришли к такому решению, однако риски для авиационной системы растут.

В общей сложности более 3,2 млн пассажиров столкнулись с задержками и отменами рейсов, связанными с нехваткой персонала. Американская туристическая индустрия уже понесла убытки более 4 млрд долларов из-за остановки работы правительства, говорится в письме Ассоциации путешествий США, которое вместе с сотнями туристических организаций и компаний было направлено законодателям в понедельник.

С приближением Дня благодарения — самого загруженного периода путешествий года — последствия дальнейшей остановки будут немедленными

- говорится в заявлении федерального авиационного управления (AFF).

По данным управления, половина из 30 самых загруженных объектов в пятницу работала с нехваткой персонала, а почти 80% авиадиспетчеров отсутствовали на объектах, управляющих рейсами в районе Нью-Йорка.

Шатдаун в США вызвал хаос на рынке недвижимости в зонах затопления - NYT10.10.25, 07:57 • 3785 просмотров

Отмечается, что в пятницу в США было задержано более 6,2 тыс. рейсов и отменено почти 500. Компания Cirium сообщила, что в воскресенье замедления наблюдались также в Нэшвилле и Орландо: своевременные вылеты составляли менее 80%. В Орландо около 70% рейсов вылетали вовремя, в Нэшвилле - 59%, а в Ньюарке - только 56%.

Самый длинный в истории шатдаун: Сенат США снова отклонил законопроект о возобновлении работы правительства28.10.25, 22:33 • 5621 просмотр

Вита Зеленецкая

