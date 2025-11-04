США могут закрыть воздушное пространство из-за длительного шатдауна

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с авиационной безопасностью из-за второй по счету месячной остановки работы правительства не исключается возможность полного закрытия воздушного пространства страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

"Если мы решим, что это опасно, мы закроем все воздушное пространство", - сказал Даффи, отметив, что сейчас США еще не пришли к такому решению, однако риски для авиационной системы растут.

В общей сложности более 3,2 млн пассажиров столкнулись с задержками и отменами рейсов, связанными с нехваткой персонала. Американская туристическая индустрия уже понесла убытки более 4 млрд долларов из-за остановки работы правительства, говорится в письме Ассоциации путешествий США, которое вместе с сотнями туристических организаций и компаний было направлено законодателям в понедельник.

С приближением Дня благодарения — самого загруженного периода путешествий года — последствия дальнейшей остановки будут немедленными - говорится в заявлении федерального авиационного управления (AFF).

По данным управления, половина из 30 самых загруженных объектов в пятницу работала с нехваткой персонала, а почти 80% авиадиспетчеров отсутствовали на объектах, управляющих рейсами в районе Нью-Йорка.

Отмечается, что в пятницу в США было задержано более 6,2 тыс. рейсов и отменено почти 500. Компания Cirium сообщила, что в воскресенье замедления наблюдались также в Нэшвилле и Орландо: своевременные вылеты составляли менее 80%. В Орландо около 70% рейсов вылетали вовремя, в Нэшвилле - 59%, а в Ньюарке - только 56%.

