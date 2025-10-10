Шатдаун в США вызвал хаос на рынке недвижимости в зонах затопления - NYT
Киев • УНН
Из-за шатдауна правительства США Национальная программа страхования от наводнений приостановила выдачу новых полисов, что задерживает около 1400 сделок с недвижимостью ежедневно. Частное страхование оказывается значительно дороже и недоступно во многих районах.
Из-за остановки работы правительства США произошел хаос в процессе продажи недвижимости в зонах затопления, вызванных недавними наводнениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
В Клируотере, штат Флорида, Бриджет Нойман, страховой брокер, провела последнюю неделю, пытаясь заменить полис, который на данный момент не существует. В связи с шатдауном федерального правительства Национальная программа страхования от наводнений приостановила выдачу новых полисов, которые необходимы многим покупателям жилья для обеспечения ипотечных кредитов.
Это означает, что ежегодная страховка от наводнений на сумму 4000 долларов, которую ее клиент надеялся оплатить за скромное ранчо с двумя спальнями, больше не актуальна. Единственные два предложения, которые она нашла у частных страховых компаний, стоят 9000 и 12 000 долларов.
Национальная ассоциация риелторов оценивает, что эта пауза может задержать или сорвать около 1400 сделок в день, пока Конгресс не возобновит программу. Частное страхование от наводнений, как правило, намного дороже и не предлагается во многих районах.
Напомним
Правительство Соединенных Штатов Америки официально объявило шатдаун с 1 октября после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к соглашению по финансированию. Это произошло впервые с 2019 года, оставив без зарплаты около 750 тысяч федеральных служащих.