Шатдаун в США спричинив хаос на ринку нерухомості в зонах затоплення - NYT
Київ • УНН
Через шатдаун уряду США Національна програма страхування від повеней призупинила видачу нових полісів, що затримує близько 1400 угод з нерухомістю щодня. Приватне страхування виявляється значно дорожчим та недоступним у багатьох районах.
Через зупинку роботи уряду США стався хаос у процесі продажу нерухомості в зонах затоплення, що були спричинені нещодавніми повенями. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
Деталі
У Клірвотері, штат Флорида, Бріджет Нойман, страховий брокер, провела останній тиждень, намагаючись замінити поліс, який на даний момент не існує. У зв'язку з шатдауном федерального уряду Національна програма страхування від повеней призупинила видачу нових полісів, які необхідні багатьом покупцям житла для забезпечення іпотечних кредитів.
Це означає, що щорічна страховка від повеней на суму 4000 доларів, яку її клієнт сподівався оплатити за скромне ранчо з двома спальнями, більше не актуальна. Єдині дві пропозиції, які вона знайшла у приватних страхових компаніях, коштують 9000 і 12 000 доларів.
Національна асоціація ріелторів оцінює, що ця пауза може затримати або зірвати близько 1400 угод на день, поки Конгрес не відновить програму. Приватне страхування від повеней, як правило, набагато дорожче і не пропонується в багатьох районах.
Нагадаємо
Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно оголосив шатдаун з 1 жовтня після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Це сталось вперше з 2019 року, залишивши без зарплати близько 750 тисяч федеральних службовців.