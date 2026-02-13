США і Тайвань уклали торговельну угоду - стали відомі основні положення
Київ • УНН
США і Тайвань уклали торговельну угоду, що передбачає зниження митних тарифів і розширення доступу американських товарів на азіатські ринки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Відповідно до положень угоди, Тайвань зобов’язується:
- закупити у США скраплений природний газ і сиру нафту
(загальна сума - понад 44 мільярди доларів);
- більше відкрити свій ринок для таких американських товарів (м'ясних і молочних продуктів, пшениці, медичних виробів, автомобілів);
- до 2029 року закупити американських цивільних літаків та запчастин (загальна сума становить близько 15 мільярдів доларів);
- інвестувати приблизно 25 мільярдів доларів у обладнання для виробництва електроенергії.
Крім того, дана угода формалізує домовленість про зниження митних тарифів з 20% до 15% на товари з Тайваню, які прямують до США. Ця домовленість була оголошена в січні 2026 року.
Також Тайвань, за даною угодою, дозволить імпорт яловичого фаршу та деяких субпродуктів, а також приведе у відповідність міжнародним стандартам вимоги щодо вмісту залишків кормових добавок у м'ясі.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп готується до масштабного візиту до Пекіна у перший тиждень квітня 2026 року. Головною метою саміту є обговорення нової торгівельної угоди, ситуації навколо Тайваню та координація позицій щодо війни росії проти України.