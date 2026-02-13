$42.990.04
США і Тайвань уклали торговельну угоду - стали відомі основні положення

Київ • УНН

 • 206 перегляди

США і Тайвань підписали торговельну угоду, що передбачає зниження митних тарифів та розширення доступу американських товарів на азіатські ринки. Тайвань зобов'язується закупити американських товарів на мільярди доларів та інвестувати в енергетичне обладнання.

США і Тайвань уклали торговельну угоду - стали відомі основні положення

США і Тайвань уклали торговельну угоду, що передбачає зниження митних тарифів і розширення доступу американських товарів на азіатські ринки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Відповідно до положень угоди, Тайвань зобов’язується:

  • закупити у США скраплений природний газ і сиру нафту (загальна сума - понад 44 мільярди доларів);
    • більше відкрити свій ринок для таких американських товарів (м'ясних і молочних продуктів, пшениці, медичних виробів, автомобілів);
      • до 2029 року закупити американських цивільних літаків та запчастин (загальна сума становить близько 15 мільярдів доларів);
        • інвестувати приблизно 25 мільярдів доларів у обладнання для виробництва електроенергії.

          Крім того, дана угода формалізує домовленість про зниження митних тарифів з 20% до 15% на товари з Тайваню, які прямують до США. Ця домовленість була оголошена в січні 2026 року.

          Також Тайвань, за даною угодою, дозволить імпорт яловичого фаршу та деяких субпродуктів, а також приведе у відповідність міжнародним стандартам вимоги щодо вмісту залишків кормових добавок у м'ясі.

          Нагадаємо

          Президент США Дональд Трамп готується до масштабного візиту до Пекіна у перший тиждень квітня 2026 року. Головною метою саміту є обговорення нової торгівельної угоди, ситуації навколо Тайваню та координація позицій щодо війни росії проти України.

          Євген Устименко

