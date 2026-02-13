США и Тайвань заключили торговое соглашение – стали известны основные положения

США и Тайвань заключили торговое соглашение, предусматривающее снижение таможенных тарифов и расширение доступа американских товаров на азиатские рынки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В соответствии с положениями соглашения, Тайвань обязуется:

закупить у США сжиженный природный газ и сырую нефть (общая сумма - более 44 миллиардов долларов);

больше открыть свой рынок для таких американских товаров (мясных и молочных продуктов, пшеницы, медицинских изделий, автомобилей);

до 2029 года закупить американских гражданских самолетов и запчастей (общая сумма составляет около 15 миллиардов долларов);

инвестировать примерно 25 миллиардов долларов в оборудование для производства электроэнергии.

Кроме того, данное соглашение формализует договоренность о снижении таможенных тарифов с 20% до 15% на товары из Тайваня, направляющиеся в США. Эта договоренность была объявлена в январе 2026 года.

Также Тайвань, по данному соглашению, разрешит импорт говяжьего фарша и некоторых субпродуктов, а также приведет в соответствие международным стандартам требования по содержанию остатков кормовых добавок в мясе.

Напомним

Президент США Дональд Трамп готовится к масштабному визиту в Пекин в первую неделю апреля 2026 года. Главной целью саммита является обсуждение нового торгового соглашения, ситуации вокруг Тайваня и координация позиций по войне россии против Украины.