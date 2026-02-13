США и Тайвань заключили торговое соглашение – стали известны основные положения
Киев • УНН
США и Тайвань подписали торговое соглашение, предусматривающее снижение таможенных тарифов и расширение доступа американских товаров на азиатские рынки. Тайвань обязуется закупить американских товаров на миллиарды долларов и инвестировать в энергетическое оборудование.
США и Тайвань заключили торговое соглашение, предусматривающее снижение таможенных тарифов и расширение доступа американских товаров на азиатские рынки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
В соответствии с положениями соглашения, Тайвань обязуется:
- закупить у США сжиженный природный газ и сырую нефть
(общая сумма - более 44 миллиардов долларов);
- больше открыть свой рынок для таких американских товаров (мясных и молочных продуктов, пшеницы, медицинских изделий, автомобилей);
- до 2029 года закупить американских гражданских самолетов и запчастей (общая сумма составляет около 15 миллиардов долларов);
- инвестировать примерно 25 миллиардов долларов в оборудование для производства электроэнергии.
Кроме того, данное соглашение формализует договоренность о снижении таможенных тарифов с 20% до 15% на товары из Тайваня, направляющиеся в США. Эта договоренность была объявлена в январе 2026 года.
Также Тайвань, по данному соглашению, разрешит импорт говяжьего фарша и некоторых субпродуктов, а также приведет в соответствие международным стандартам требования по содержанию остатков кормовых добавок в мясе.
Напомним
Президент США Дональд Трамп готовится к масштабному визиту в Пекин в первую неделю апреля 2026 года. Главной целью саммита является обсуждение нового торгового соглашения, ситуации вокруг Тайваня и координация позиций по войне россии против Украины.