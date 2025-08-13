Спрямована на укладення угоди: Axios пояснили, чому риторика Трампа часом звучить проросійськи

Американські офіційні особи стверджують, що якщо риторика президента США Дональда Трампа часом звучить проросійськи, це тому, що він вірить, що подібні публічні заяви допоможуть йому укласти угоду, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Після серії здебільшого безрезультатних телефонних дзвінків протягом останніх шести місяців Трамп прагне зустрітися з путіним віч-на-віч, щоб оцінити його готовність до миру, кажуть американські чиновники.

"Президент відчуває, що, дивіться, я маю подивитися на цього хлопця через стіл... Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. Я думаю, що ми дуже рано дізнаємося, чи має ця річ шанс на успіх чи ні", – сказав державний секретар Марко Рубіо радіоведучому Сіду Розенбергу у вівторок.

Зеленський та інші європейські лідери стурбовані тим, що коли Трамп подивиться путіну в очі, він насправді погодиться з його жорсткими вимогами.

"Наразі ніхто не знає, чого Трамп хоче отримати від путіна в п'ятницю. Ми не знаємо, який вплив ми можемо мати на Трампа, але ми повинні продовжувати намагатися", – сказав український чиновник Axios.

Водночас, як пише видання, американські чиновники стверджують, що "якщо риторика Трампа часом звучить проросійськи, то це тому, що він вважає, що такий публічний меседж допоможе йому досягти угоди".

Один з опитаних повідомив Axios, що Трамп все ще "розлючений" на путіна. "Протягом кількох місяців загальна думка полягала в тому, що ми можемо обрушити російську економіку завтра. Є більше способів зруйнувати Україну. Але якби йому довелося обрати сторону, він би почав руйнувати російську економіку. З нього справді досить", - зазначив співрозмовник.

Американський чиновник заявив, що навіть якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі, Трамп продовжуватиме продавати зброю країнам НАТО для України.

"Можливо, Трамп не зможе цього зробити, але він зробить усе можливе", – сказав чиновник.

