
10:06 • 10666 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція

09:48 • 23718 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 16833 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців

08:39 • 29349 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto

08:29 • 21136 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 44859 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 30968 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 61842 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти

12 серпня, 15:14 • 82711 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України

12 серпня, 14:45 • 52357 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Теги
Автори


Спрямована на укладення угоди: Axios пояснили, чому риторика Трампа часом звучить проросійськи

Київ • УНН

 • 1420 перегляди

Американські чиновники стверджують, що риторика Трампа, якщо часом і звучить проросійськи, спрямована на укладення угоди. Трамп прагне особистої зустрічі з путіним, щоб оцінити його готовність до миру.

Спрямована на укладення угоди: Axios пояснили, чому риторика Трампа часом звучить проросійськи

Американські офіційні особи стверджують, що якщо риторика президента США Дональда Трампа часом звучить проросійськи, це тому, що він вірить, що подібні публічні заяви допоможуть йому укласти угоду, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Після серії здебільшого безрезультатних телефонних дзвінків протягом останніх шести місяців Трамп прагне зустрітися з путіним віч-на-віч, щоб оцінити його готовність до миру, кажуть американські чиновники.

"Президент відчуває, що, дивіться, я маю подивитися на цього хлопця через стіл... Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. Я думаю, що ми дуже рано дізнаємося, чи має ця річ шанс на успіх чи ні", – сказав державний секретар Марко Рубіо радіоведучому Сіду Розенбергу у вівторок.

Зеленський та інші європейські лідери стурбовані тим, що коли Трамп подивиться путіну в очі, він насправді погодиться з його жорсткими вимогами.

"Наразі ніхто не знає, чого Трамп хоче отримати від путіна в п'ятницю. Ми не знаємо, який вплив ми можемо мати на Трампа, але ми повинні продовжувати намагатися", – сказав український чиновник Axios.

Водночас, як пише видання, американські чиновники стверджують, що "якщо риторика Трампа часом звучить проросійськи, то це тому, що він вважає, що такий публічний меседж допоможе йому досягти угоди".

Один з опитаних повідомив Axios, що Трамп все ще "розлючений" на путіна. "Протягом кількох місяців загальна думка полягала в тому, що ми можемо обрушити російську економіку завтра. Є більше способів зруйнувати Україну. Але якби йому довелося обрати сторону, він би почав руйнувати російську економіку. З нього справді досить", - зазначив співрозмовник.

Американський чиновник заявив, що навіть якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі, Трамп продовжуватиме продавати зброю країнам НАТО для України.

"Можливо, Трамп не зможе цього зробити, але він зробить усе можливе", – сказав чиновник.

Віртуальний саміт з Трампом перед Аляскою: Європа та Україна визначать кордони, за які вони не перейдуть - The Economist13.08.25, 10:46 • 3884 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна