Эксклюзив
10:06
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Направлена на заключение сделки: Axios объяснили, почему риторика Трампа порой звучит пророссийски

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Американские чиновники утверждают, что риторика Трампа, если порой и звучит пророссийски, направлена на заключение сделки. Трамп стремится к личной встрече с путиным, чтобы оценить его готовность к миру.

Направлена на заключение сделки: Axios объяснили, почему риторика Трампа порой звучит пророссийски

Американские официальные лица утверждают, что если риторика президента США Дональда Трампа порой звучит пророссийски, это потому, что он верит, что подобные публичные заявления помогут ему заключить сделку, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

После серии в основном безрезультатных телефонных звонков в течение последних шести месяцев Трамп стремится встретиться с путиным лицом к лицу, чтобы оценить его готовность к миру, говорят американские чиновники.

"Президент чувствует, что, смотрите, я должен посмотреть на этого парня через стол... Я хочу посмотреть этому парню в глаза. Я думаю, что мы очень рано узнаем, имеет ли эта вещь шанс на успех или нет", – сказал государственный секретарь Марко Рубио радиоведущему Сиду Розенбергу во вторник.

Зеленский и другие европейские лидеры обеспокоены тем, что когда Трамп посмотрит путину в глаза, он на самом деле согласится с его жесткими требованиями.

"Сейчас никто не знает, чего Трамп хочет получить от путина в пятницу. Мы не знаем, какое влияние мы можем оказать на Трампа, но мы должны продолжать пытаться", – сказал украинский чиновник Axios.

В то же время, как пишет издание, американские чиновники утверждают, что "если риторика Трампа порой звучит пророссийски, то это потому, что он считает, что такой публичный месседж поможет ему достичь соглашения".

Один из опрошенных сообщил Axios, что Трамп все еще "злится" на путина. "В течение нескольких месяцев общее мнение заключалось в том, что мы можем обрушить российскую экономику завтра. Есть больше способов разрушить Украину. Но если бы ему пришлось выбрать сторону, он бы начал разрушать российскую экономику. С него действительно достаточно", - отметил собеседник.

Американский чиновник заявил, что даже если дипломатические усилия потерпят неудачу, Трамп будет продолжать продавать оружие странам НАТО для Украины.

"Возможно, Трамп не сможет этого сделать, но он сделает все возможное", – сказал чиновник.

Виртуальный саммит с Трампом перед Аляской: Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут - The Economist13.08.25, 10:46 • 3762 просмотра

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Марко Рубио
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина