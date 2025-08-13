Направлена на заключение сделки: Axios объяснили, почему риторика Трампа порой звучит пророссийски

Американские официальные лица утверждают, что если риторика президента США Дональда Трампа порой звучит пророссийски, это потому, что он верит, что подобные публичные заявления помогут ему заключить сделку, сообщает Axios, пишет УНН.

После серии в основном безрезультатных телефонных звонков в течение последних шести месяцев Трамп стремится встретиться с путиным лицом к лицу, чтобы оценить его готовность к миру, говорят американские чиновники.

"Президент чувствует, что, смотрите, я должен посмотреть на этого парня через стол... Я хочу посмотреть этому парню в глаза. Я думаю, что мы очень рано узнаем, имеет ли эта вещь шанс на успех или нет", – сказал государственный секретарь Марко Рубио радиоведущему Сиду Розенбергу во вторник.

Зеленский и другие европейские лидеры обеспокоены тем, что когда Трамп посмотрит путину в глаза, он на самом деле согласится с его жесткими требованиями.

"Сейчас никто не знает, чего Трамп хочет получить от путина в пятницу. Мы не знаем, какое влияние мы можем оказать на Трампа, но мы должны продолжать пытаться", – сказал украинский чиновник Axios.

В то же время, как пишет издание, американские чиновники утверждают, что "если риторика Трампа порой звучит пророссийски, то это потому, что он считает, что такой публичный месседж поможет ему достичь соглашения".

Один из опрошенных сообщил Axios, что Трамп все еще "злится" на путина. "В течение нескольких месяцев общее мнение заключалось в том, что мы можем обрушить российскую экономику завтра. Есть больше способов разрушить Украину. Но если бы ему пришлось выбрать сторону, он бы начал разрушать российскую экономику. С него действительно достаточно", - отметил собеседник.

Американский чиновник заявил, что даже если дипломатические усилия потерпят неудачу, Трамп будет продолжать продавать оружие странам НАТО для Украины.

"Возможно, Трамп не сможет этого сделать, но он сделает все возможное", – сказал чиновник.

