Справу мера Вишгорода Момота і підрядника передали до суду: деталі
Київ • УНН
Справу Вишгородського міського голови Олексія Момота та директора підрядної організації щодо заволодіння 1,6 млн грн бюджетних коштів направлено до суду. Порушення виявили під час закупівлі двох екскаваторів-навантажувачів для добровольчого формування.
Прокурори Київщини направили до суду обвинувальний акт стосовно Вишгородського міського голови та директора підрядної організації. Раніше їм повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)
За даними слідства, порушення виявили під час закупівлі двох екскаваторів-навантажувачів для добровольчого формування у перші місяці повномасштабного вторгнення.
Замовлення отримала компанія, яка не мала власної техніки та необхідних ресурсів. Вартість кожного екскаватора, за інформацією слідства, була завищена приблизно на 800 тисяч гривень за одиницю. Крім того, акти виконаних робіт підписали ще до фактичної поставки.
У результаті цих дій громада втратила понад 1,6 мільйона гривень.
Нагадаємо
Міський голова Вишгорода Олексій Момот не перший раз привертає увагу правоохоронців.
У 2023 році поліція відкрила проти мера Вишгорода Олексія Момота кримінальне провадження за підозрою у неправомірному розпорядженні бюджетними коштами, у проведенні закупівель з порушеннями процедури, а також, ймовірно, роздачі гуманітарки, отриманої з-за кордону, під виглядом особистої благодійності.
У 2016 році Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала його за підозрою у хабарництві.
Ішлося про отримання неправомірної винагороди обсягом 300 тисяч євро від компанії-забудовника. Однак, справа розвалилася в суді через те, що головний свідок відмовився від свідчень, а документи будівельної фірми були фіктивними.