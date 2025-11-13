Дело мэра Вышгорода Момота и подрядчика передали в суд: детали
Киев • УНН
Дело Вышгородского городского головы Алексея Момота и директора подрядной организации по завладению 1,6 млн грн бюджетных средств направлено в суд. Нарушения выявили при закупке двух экскаваторов-погрузчиков для добровольческого формирования.
Прокуроры Киевщины направили в суд обвинительный акт в отношении Вышгородского городского головы и директора подрядной организации. Ранее им сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)
По данным следствия, нарушения выявили при закупке двух экскаваторов-погрузчиков для добровольческого формирования в первые месяцы полномасштабного вторжения.
Заказ получила компания, не имевшая собственной техники и необходимых ресурсов. Стоимость каждого экскаватора, по информации следствия, была завышена примерно на 800 тысяч гривен за единицу. Кроме того, акты выполненных работ подписали еще до фактической поставки.
В результате этих действий община потеряла более 1,6 миллиона гривен.
Напомним
Мэр Вышгорода Алексей Момот не первый раз привлекает внимание правоохранителей.
В 2023 году полиция открыла против мэра Вышгорода Алексея Момота уголовное производство по подозрению в неправомерном распоряжении бюджетными средствами, в проведении закупок с нарушениями процедуры, а также, вероятно, раздаче гуманитарки, полученной из-за границы, под видом личной благотворительности.
В 2016 году Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала его по подозрению во взяточничестве.
Речь шла о получении неправомерного вознаграждения в размере 300 тысяч евро от компании-застройщика. Однако, дело развалилось в суде из-за того, что главный свидетель отказался от показаний, а документы строительной фирмы были фиктивными.