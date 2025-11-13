$42.040.02
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Дело мэра Вышгорода Момота и подрядчика передали в суд: детали

Киев • УНН

Дело Вышгородского городского головы Алексея Момота и директора подрядной организации по завладению 1,6 млн грн бюджетных средств направлено в суд. Нарушения выявили при закупке двух экскаваторов-погрузчиков для добровольческого формирования.

Дело мэра Вышгорода Момота и подрядчика передали в суд: детали

Дело Вышгородского городского головы Алексея Момота и директора подрядной организации по завладению бюджетными средствами направили в суд, передает УНН.

Прокуроры Киевщины направили в суд обвинительный акт в отношении Вышгородского городского головы и директора подрядной организации. Ранее им сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, нарушения выявили при закупке двух экскаваторов-погрузчиков для добровольческого формирования в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Заказ получила компания, не имевшая собственной техники и необходимых ресурсов. Стоимость каждого экскаватора, по информации следствия, была завышена примерно на 800 тысяч гривен за единицу. Кроме того, акты выполненных работ подписали еще до фактической поставки.

В результате этих действий община потеряла более 1,6 миллиона гривен.

Напомним

Мэр Вышгорода Алексей Момот не первый раз привлекает внимание правоохранителей.

В 2023 году полиция открыла против мэра Вышгорода Алексея Момота уголовное производство по подозрению в неправомерном распоряжении бюджетными средствами, в проведении закупок с нарушениями процедуры, а также, вероятно, раздаче гуманитарки, полученной из-за границы, под видом личной благотворительности.

В 2016 году Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала его по подозрению во взяточничестве.

Речь шла о получении неправомерного вознаграждения в размере 300 тысяч евро от компании-застройщика. Однако, дело развалилось в суде из-за того, что главный свидетель отказался от показаний, а документы строительной фирмы были фиктивными.

Алла Киосак

