Справа Юрія Іванющенка: ВАКС скасував заочний арешт екс-нардепа від "Партії Регіонів"

Київ

 • 1628 перегляди

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу слідчого судді про заочний арешт "Юри Єнакієвського".

Справа Юрія Іванющенка: ВАКС скасував заочний арешт екс-нардепа від "Партії Регіонів"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу слідчого судді про заочний арешт колишнього народного депутата. Імені фігуранта правоохоронці не називають, але у ЗМІ повідомляють, що йдеться про екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка, більш відомого як "Юра Єнакієвський". Про це повідомляє УНН з посиланням на Апеляційну палату ВАКС.

Деталі

Апеляційна палата розглянула 5 апеляційних скарг сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 14.10.2025 року про обрання запобіжного заходу Іванющенку у вигляді тримання під вартою.

За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту.

Ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано та постановлено нову, якою клопотання сторони обвинувачення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу направлено слідчому судді ВАКС на новий розгляд. В іншій частині апеляційні скарги залишено без задоволення

- заявили в ВАКС.

Водночас ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає, йдеться в повідомленні суду.

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Його підозрюють у легалізації 18 гектарів державної землі на суму понад 160 мільйонів гривень.

Євген Устименко

