Дело Юрия Иванющенко: ВАКС отменил заочный арест экс-нардепа от "Партии Регионов"
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила определение следственного судьи о заочном аресте "Юры Енакиевского".
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление следственного судьи о заочном аресте бывшего народного депутата. Имени фигуранта правоохранители не называют, но в СМИ сообщают, что речь идет об экс-нардепе от Партии регионов Юрии Иванющенко, более известном как "Юра Енакиевский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Апелляционную палату ВАКС.
Детали
Апелляционная палата рассмотрела 5 апелляционных жалоб стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 14.10.2025 года об избрании меры пресечения Иванющенко в виде содержания под стражей.
По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны защиты.
Постановление следственного судьи ВАКС отменено и вынесено новое, которым ходатайство стороны обвинения о применении к подозреваемому меры пресечения направлено следственному судье ВАКС на новое рассмотрение. В остальной части апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения
В то же время постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит, говорится в сообщении суда.
Напомним
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко. Его подозревают в легализации 18 гектаров государственной земли на сумму более 160 миллионов гривен.