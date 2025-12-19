Дело Юрия Иванющенко: ВАКС отменил заочный арест экс-нардепа от "Партии Регионов"

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
11:39 • 658 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
09:00 • 14910 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 17047 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 17180 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 21118 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 23683 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 20085 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 18604 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 21606 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 30649 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
84%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины19 декабря, 01:55 • 16982 просмотра
Мирные переговоры: стало известно, кого Путин отправит в Майами19 декабря, 03:02 • 13424 просмотра
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД19 декабря, 03:53 • 18594 просмотра
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 5276 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 10263 просмотра
публикации
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 658 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 2952 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 14910 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 44459 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 34608 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Костин
Марк Рютте
Дмитрий Кулеба
Актуальные места
Украина
Одесса
Одесская область
Соединённые Штаты
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 52916 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 35789 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 34509 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 40976 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 46029 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Дело Юрия Иванющенко: ВАКС отменил заочный арест экс-нардепа от "Партии Регионов"

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила определение следственного судьи о заочном аресте "Юры Енакиевского".

Дело Юрия Иванющенко: ВАКС отменил заочный арест экс-нардепа от "Партии Регионов"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление следственного судьи о заочном аресте бывшего народного депутата. Имени фигуранта правоохранители не называют, но в СМИ сообщают, что речь идет об экс-нардепе от Партии регионов Юрии Иванющенко, более известном как "Юра Енакиевский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Апелляционную палату ВАКС.

Детали

Апелляционная палата рассмотрела 5 апелляционных жалоб стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 14.10.2025 года об избрании меры пресечения Иванющенко в виде содержания под стражей.

По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны защиты.

Постановление следственного судьи ВАКС отменено и вынесено новое, которым ходатайство стороны обвинения о применении к подозреваемому меры пресечения направлено следственному судье ВАКС на новое рассмотрение. В остальной части апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения

- заявили в ВАКС.

В то же время постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит, говорится в сообщении суда.

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко. Его подозревают в легализации 18 гектаров государственной земли на сумму более 160 миллионов гривен.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Недвижимость
Национальное антикоррупционное бюро Украины