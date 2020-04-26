Справа "Привату-Суркісів" давно перейшла у політичну площину і має на меті "приборкати" Зеленського — політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Завтра, 27 квітня, Велика Палата Верховного суду розгляне позов українських олігархів Суркісів у спорі за ПриватБанк. Рішення суддів може поставити крапку у багаторічному конфлікті, суть якого зводиться до визнання або ж невизнання Суркісів пов’язаними особами із колишнім власником Привату Ігорем Коломойським. Також, від вердикту Великої Палати, надалі буде залежати доля й інших позовів щодо до намірів Суркісів зобов’язати Україну виплачувати мільярди гривень їх кіпрським офшорам. Ця справа вже давно вийшла за межі суто юридичного поля і стала політичною, вважає політолог Володимир Цибулько, передає УНН.
За його словами, вона перетворилася у предмет торгу і може бути використана для тиску на Президента Володимира Зеленського.
"Всі ці ігри пов’язані з тим, щоб трохи підкорити Зеленського, зробити більш слухняним. Друге — чим довше ситуація довкола "Привату" буде заплутаною, тим спокійніше буде Коломойському торгуватися із зовнішніми агентами впливу", - каже політолог.
Цибулько нагадав, що ПриватБанк був націоналізований "не лише через шахрайське керівництво".
"А, в тому числі, й тому що на нього було заведено майже 16 млн грн фізичних осіб. У випадку чого він би (банк) просто підірвав політичну стабільність в країні. Зрозуміло також і те, що Коломойський повиводив кошти, які були виділені на рекапіталізацію.
Тому, цей спір він давно став політичним, давно покинув межі юридичного поля", - пояснив експерт.
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За словами Цибулько, держава сьогодні повинна не лише відстояти свою правоту у судах із Суркісами, щоб не допустити виплат із бюджету на їх офшори, але й вимагати, щоб колишні власники банку та пов’язані з ним особи взагалі повертали Україні, вкладені у рекапіталізацію кошти.
"З них треба вимагати кошти на рекапіталізацію, які вони всі вивели. Держава взяла банк у катастрофічному стані, тому і відбулася націоналізація", - сказав він, і додав, що не виключає сценарій за якого судді підіграють олігархам і ті вкотре "перекачають кошти держави у свої кишені".
Як писав УНН, Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова назвала позицію Суркісів у справі "Привату" непослідовною, адже в українських судах вони доводять, що не пов’язані із Коломойським, а у Лондонських прямо визнають наявність спільного бізнесу та інтересів.
Нагадаємо, в НБУ наполягають, що процедура bail in до Суркісів та їх сімейних офшорів була застосована “законно і справедливо”.