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Дело "Привата-Суркисов" давно перешло в политическую плоскость и имеет цель "обуздать" Зеленского - политолог

Дело "Привата-Суркисов" давно перешло в политическую плоскость и имеет цель "обуздать" Зеленского - политолог

Киев  •  УНН

 • 12314 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Завтра, 27 апреля, Большая Палата Верховного суда рассмотрит иск украинских олигархов Суркисов в споре за ПриватБанк. Решение судей может поставить точку в многолетнем конфликте, суть которого сводится к признанию или непризнанию Суркисов связанными лицами с бывшим владельцем Привата Игорем Коломойским. Также, от вердикта Большой Палаты, в дальнейшем будет зависеть судьба и других исков по отношению к намерениям Суркисов обязать Украину выплачивать миллиарды гривен их кипрским оффшорам. Это дело уже давно вышло за рамки юридического поля и стало политическим, считает политолог Владимир Цыбулько, передает УНН.

По его словам, оно превратилась в предмет торга и может быть использовано для давления на Президента Владимира Зеленского.

"Все эти игры связаны с тем, чтобы немного покорить Зеленского, сделать более послушными. Второе - чем дольше ситуация вокруг "Привата" будет запутанной, тем спокойнее будет Коломойскому торговаться с внешними агентами влияния", - говорит политолог.

Цыбулько напомнил, что ПриватБанк был национализирован "не только из-за мошеннического руководства".

"А, в том числе, и потому, что на него было заведено почти 16 млн грн физических лиц. В случае чего он бы (банк) просто взорвал политическую стабильность в стране. Понятно также и то, что Коломойский вывел средства, которые были выделены на рекапитализацию.

Поэтому, этот спор он давно стал политическим, давно покинул пределы юридического поля", - пояснил эксперт.

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По словам Цыбулько, государство сегодня должно не только отстоять свою правоту в судах с Суркисами, чтобы не допустить выплат из бюджета на их офшоры, но и требовать, чтобы бывшие владельцы банка и связанные с ним лица вообще возвращали Украине, вложенные в рекапитализацию средства.

"Из них надо требовать средства на рекапитализацию, которые они все вывели. Государство взяло банк в катастрофическом состоянии, поэтому и произошла национализация", - сказал он, добавив, что не исключает сценарий, при котором судьи подыгрывают олигархам и те раз "перекачают средства государства в свои карманы ".

Как писал УНН, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала позицию Суркисов по делу "Привата" непоследовательной, ведь в украинских судах они доказывают, что не связаны с Коломойским, а в Лондонских прямо признают наличие общего бизнеса и интересов.

Напомним, в НБУ настаивают, что процедура bail in к Суркисам и их семейным оффшорам была применена "законно и справедливо".

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