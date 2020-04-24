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Держава vs Суркіси: у НБУ пояснили, що буде в разі виграшу олігархів в суді по Привату

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Програш держави в ключовому судовому процесі в справі про націоналізацію ПриватБанку, яка розглядається у Верховному Суді, може привести до втрати державою 29 мільярдів гривень і до скасування націоналізації ПриватБанку. Про це повідомили в оприлюдненому НБУ відео, передає УНН.

Розгляд справи за позовом сім'ї Суркісів призначено на 27 квітня. Тоді Велика палата Верховного Суду може винести остаточне рішення в судовому процесі, який тривав понад три роки.

"27 квітня Верховний Суд розгляне справу, у якій НБУ і ПриватБанк будуть відстоювати, що держава вчинила законно і справедливо, визнавши сім'ю Суркісів пов'язаними з банком особами, а під час націоналізації списала грошові кошти, що перебували на рахунках цього банку, у капітал банку, тим самим зменшивши навантаження на бюджет України. Також це дозволило врятувати і сам банк", - розповів юридичний радник "Привату" Андрій Пожидаєв.

Він підкреслив, що від рішення суду буде залежати, чи втратять українці від 1 до 29 млрд бюджетних грошей.

Від результату цього розгляду багато в чому залежить і судова перспектива інших суміжних спорів по ПриватБанку.

Пожидаєв детально пояснив, хто такі "пов'язані особи", якими сім'ю Суркісів визначив НБУ.

"Це особи, які завдяки або родинним зв'язкам, або службовому становищу, або бізнес-партнерству можуть отримати від банку певні преференції. А це отримання кредитів на пільгових умовах або розміщення депозитів на підвищених процентних ставках. Це те, що не можуть отримати звичайні клієнти банку", - сказав він.

При цьому Пожидаєв нагадав, що загальновідомим є факт наявності у сім'ї Суркісів спільного з колишнім власником ПриватБанку медійного бізнес-активу.

"Для порятунку ПриватБанку держава витратила 155 млрд бюджетних коштів", - уточнив він і висловив надію на перемогу України у Верховному Суді.

Як писав УНН, раніше свою продержавну позицію в справі націоналізації ПриватБанку озвучив Офіс Генерального прокурора.

За словами Генпрокурора Ірини Венедиктової, прокурори "переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя".

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