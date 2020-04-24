Держава vs Суркіси: у НБУ пояснили, що буде в разі виграшу олігархів в суді по Привату

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Програш держави в ключовому судовому процесі в справі про націоналізацію ПриватБанку, яка розглядається у Верховному Суді, може привести до втрати державою 29 мільярдів гривень і до скасування націоналізації ПриватБанку. Про це повідомили в оприлюдненому НБУ відео, передає УНН.