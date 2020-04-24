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Позиция Венедиктовой по делу "Суркисов - Привата" чрезвычайно важна - банкир

Позиция Венедиктовой по делу "Суркисов - Привата" чрезвычайно важна - банкир

Киев  •  УНН

 • 14089 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Позиция Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в деле ПриватБанка, которая была озвучена вчера и заключается в поддержке интересов государства, - очень приятный сюрприз. Такое мнение в комментарии УНН высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Вместе с тем, по его словам, впереди важнейшее решение Верховного Суда в споре между Суркисами и НБУ.

"Это было приятным сюрпризом вчера услышать и увидеть такое заявление от Генпрокурора. Посмотрим, это останется словами или нет. Впереди главное слушание в Верховном Суде, которое будет на следующей неделе", - сказал Фурса и добавил, что судьи у нас считаются с аргументами Генеральной прокуратуры.

"Именно поэтому государственная позиция ОГП - очень важна сегодня", - убеждает Фурса и выражает надежду на то, что Украине и государственному ПриватБанку удастся в судах отстоять свои законные интересы.

Как писал УНН, вчера Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что прокуроры, обеспечивая участие в деле о национализации ПриватБанка, "преследуют исключительно цель содействовать суду в осуществлении правосудия".

По ее словам, Офис Генерального прокурора акцентирует внимание общества на том, что примененная к связанным с ПриватБанком лицам (Суркисам, в частности, - ред.) процедура конвертации депозитов в акции новая для нашей банковской системы, однако давно и эффективно работает в Европе. Это не наказание или санкции, а меры, призванные стимулировать собственников банка и связанных с банком лиц не обнулять активы и удерживать банк на плаву, пояснила Генпрокурор.

Венедиктова также отметила непоследовательную позицию истцов (Суркисов - ред.) по делу.

"В разных судебных делах они занимают кардинально разную позицию", - напомнила она, имея в виду, очевидно, спор Суркисов с Порошенко в Лондонском суде, где олигархи признают наличие общего бизнеса с бывшим владельцем ПриватБанка.

Венедиктова отметила, что спор за Приват - очень важное дело, поскольку в докапитализацию финучреждения государство уже вложило более 160 млрд гривен.

А такие судебные решения, как были приняты Печерским райсудом и впоследствии апелляционной инстанцией - в пользу оффшоров Суркисов (о выплате им около 7 млрд грн) - могут открыть путь к лишению украинского бюджета еще более 29 млрд гривен.

"... общая сумма требований к государству в таких делах составляет еще более 29 млрд гривен. Сейчас это четверть бюджета здравоохранения", - уточнила Венедиктова.

Напомним, Большая палата Верховного Суда назначила к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку на 10:30 27 апреля.

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