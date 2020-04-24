Позиція Венедіктової у справі "Суркісів - Привату" надзвичайно важлива - банкір

Разом з тим, за його словами, попереду надважливе рішення Верховного Суду у спорі між Суркісами та НБУ.

"Це було приємним сюрпризом вчора почути і побачити таку заяву від Генпрокурора. Подивимося, чи це лишиться словами, чи ні. Попереду головне слухання у Верховному Суді, яке буде на наступному тижні", - сказав Фурса і додав, що судді у нас зважають на аргументи Генеральної прокуратури.

"Саме тому державницька позиція ОГП — дуже важлива сьогодні", - переконує Фурса та висловлює сподівання на те, що Україні і державному ПриватБанку таки вдасться в судах відстояти свої законні інтереси.

Як писав УНН, учора Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що прокурори, забезпечуючи участь у справі щодо націоналізації ПриватБанку, "переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя".

За її словами, Офіс Генерального прокурора акцентує увагу суспільства на тому, що застосована до пов’язаних з ПриватБанком осіб (Суркісів, зокрема, - ред.) процедура конвертування депозитів у акції нова для нашої банківської системи, однак давно та ефективно працює в Європі. Це не покарання чи санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку і пов’язаних з банком осіб не обнуляти активи та втримувати банк на плаву, пояснила Генпрокурор.

Венедіктова також наголосила на непослідовній позиції позивачів (Суркісів - ред.) у справі.

"У різних судових справах вони займають кардинально різну позицію", - нагадала вона, маючи на увазі, вочевидь, спір Суркісів із Порошенком у Лондонському суді, де олігархи визнають наявність спільного бізнесу з колишнім власником ПриватБанку.

Венедіктова зауважила, що спір за Приват - надзвичайно важлива справа, оскільки у докапіталізацію фінустанови держава вже вклала понад 160 мільярдів гривень.

А такі судові рішення, як були ухвалені Печерським райсудом та згодом апеляційною інстанцією — на користь офшорів Суркісів (про виплату їм близько 7 млрд грн) - можуть відкрити шлях до позбавлення українського бюджету ще понад 29 мільярдів гривень.

"...загальна сума вимог до держави у таких справах складає ще понад 29 мільярдів гривень. Нині це чверть бюджету охорони здоров’я", - уточнила Венедіктова.

Нагадаємо, Велика палата Верховного Суду призначила до розгляду справу за позовом сім’ї Суркісів до Національного банку на 10:30 27 квітня.