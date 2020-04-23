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Венедіктова прокоментувала справу ПриватБанку

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Прокурори, забезпечуючи участь у справі щодо націоналізації ПриватБанку, переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя. Про це у відеозверненні заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

"Обов’язок Офісу Генерального прокурора - відстоювати Закон, права людини та інтереси держави. Наразі прокурори здійснюють це у Великій Палаті Верховного Суду в одній із справ, пов’язаних із націоналізацією ПриватБанку… Прокурори, забезпечуючи участь у цій справі, переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя", - сказала Венедіктова.

У відеозверненні Генпрокурор нагадала суть справи.

"Поясню її суть - родина позивачів під час націоналізації ПриватБанку підпала під ознаки пов’язаних із банком осіб, з усіма визначеними законодавством наслідками. До них було застосовано загальноєвропейський механізм "bail-in". Він дозволяє врегулювати неплатоспроможність банків або її високу ймовірність за рахунок внутрішніх джерел, зокрема, шляхом списання власних коштів акціонерів", - сказала вона.

Венедіктова зазначила, що під час націоналізації 1 мільярд гривень депозитів конвертували в акції, які викупила держава. Позивачі вимагають від Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ПриватБанку, скасувати це рішення і повернути вказану суму, бо не вважають себе особами, пов’язаними із банком.

За її словами, Офіс Генерального прокурора акцентує увагу суспільства на тому, що застосована до пов’язаних з ПриватБанком осіб процедура конвертування депозитів у акції нова для нашої банківської системи. Вона застосовується в Україні вперше, однак давно та ефективно працює в Європі. Це не покарання чи санкції, а заходи, покликані стимулювати власників банку і пов’язаних з банком осіб не обнуляти активи та втримувати банк на плаву.

"До того ж, самі позивачі у цій справі непослідовні у своєму ставленні до питання пов’язаності з банком. У різних судових справах вони займають кардинально різну позицію", - зазначила Венедіктова.

Венедіктова наголосила, що ця справа за своєю важливістю - не простий спір. Постановлене судом рішення матиме велике значення для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики при розгляді інших позовів, пов’язаних з націоналізацією ПриватБанку.

"Адже цей позов – лише крапля в морі аналогічних - загальна сума вимог до держави у таких справах складає ще понад 29 мільярдів гривень. Нині це чверть бюджету охорони здоров’я", - розповіла вона.

Також у відеозверненні вона сказала, що держава вже витратила на докапіталізацію банку понад 160 мільярдів гривень. Це сума більша, ніж видатки бюджету на сферу оборони на 2020 рік. До того ж у ПриватБанку сконцентровано до 40 % депозитів всієї банківської системи.

Нагадаємо, Велика палата Верховного суду призначила до розгляду справу за позовом сім’ї Суркісів до Національного банку на 10:30 27 квітня.

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