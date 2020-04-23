Венедиктова прокомментировала дело ПриватБанка

"Обязанность Офиса Генерального прокурора - отстаивать Закон, права человека и интересы государства. Сейчас прокуроры осуществляют это в Большой Палате Верховного Суда в одном из дел, связанных с национализацией ПриватБанка... Прокуроры, обеспечивая участие в этом деле, преследуют исключительно цель содействовать суда в осуществлении правосудия", - сказала Венедиктова.

В видеообращении Генпрокурор напомнил суть дела.

"Поясню ее суть - семья истцов при национализации ПриватБанка попала под признаки связанных с банком лиц, со всеми определенными законодательством последствиями. К ним был применен общеевропейский механизм "bail-in". Он позволяет урегулировать неплатежеспособность банков или ее высокой вероятности за счет внутренних источников, в частности, путем списания собственных средств акционеров", - сказала она.

Венедиктова отметила, что во время национализации 1 миллиард гривен депозитов конвертировали в акции, которые выкупило государство. Истцы требуют от Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ПриватБанка, отменить это решение и вернуть указанную сумму, потому что не считают себя лицами, связанными с банком.

По ее словам, Офис Генерального прокурора акцентирует внимание общества на том, что примененная к связанным с ПриватБанком лицам процедура конвертации депозитов в акции, новая для нашей банковской системы. Она применяется в Украине впервые, однако давно и эффективно работает в Европе. Это не наказание или санкции, а меры, призванные стимулировать собственников банка и связанных с банком лиц не обнулять активы и удерживать банк на плаву.

"К тому же, сами истцы в этом деле непоследовательны в своем отношении к вопросу связанности с банком. В различных судебных делах они занимают кардинально разную позицию", - отметила Венедиктова.

Венедиктова отметила, что это дело по своей важности - не простой спор. Вынесенное судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией ПриватБанка.

"Ведь этот иск - лишь капля в море аналогичных - общая сумма требований к государству в таких делах составляет еще более 29 миллиардов гривен. Сейчас это четверть бюджета здравоохранения", - рассказала она.

Также в видеообращении она сказала, что государство уже потратило на докапитализацию банка более 160 миллиардов гривен. Это сумма больше, чем расходы бюджета на сферу обороны на 2020 год. К тому же в ПриватБанке сконцентрировано до 40% депозитов всей банковской системы.

Напомним, Большая палата Верховного суда назначила к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку в 10:30 27 апреля.