Верховний суд визначився з датою наступного засідання у справі Суркісів і “Приватбанку”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Велика палата Верховного суду призначила до розгляду справу за позовом сім’ї Суркісів до Національного банку на 10:30 27 квітня. Про це повідомила пресслужба НБУ в Facebook, передає УНН.
На останньому засіданні судом було оголошено перерву.
Члени сім’ї Суркісів намагаються в суді довести, що не є не пов’язаними з ексвласниками “ПриватБанку” особами, нагадали в НБУ.
Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. “У рамках цієї процедури, гроші на їх рахунках у ПриватБанку були стягнуті на користь держави”, — йдеться в повідомленні.
У НБУ нагадали, що під процедуру bail-in потрапили кошти пов’язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн. “Завдяки цьому вдалося зменшити фінансове навантаження на державу”, — уточнили в Нацбанку.
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В НБУ наголосили, що потенційні наслідки розгляду даного процесу масштабніше, ніж здається на перший погляд.
“Від цього залежатиме хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським та державою за законність націоналізації ПриватБанку. Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації призупинено до розгляду “справи родини Суркісів”, — наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, розгляд апеляції Мін’юсту з виплати 250 млн дол. офшорам Суркісів Київський апеляційний суд продовжить в середу, 15 квітня.
Також нагадаємо, 17 грудня 2019 року Ігор Суркіс і шість афілійованих з ним офшорних компаній подали позов проти Валерії Гонтаревої та Петра Порошенка до Високого лондонського суду.
Предмет позову — зірвана угода з купівлі Порошенком 25% акцій телеканалу “1+1”.
Процес його розгляду експерти також називають важливим в контексті визнання законності націоналізації Привату.